Ca sĩ R. Kelly vướng cáo buộc tình dục, đối mặt án tù 30 năm

Nam ca sĩ sinh năm 1967 đã bị một bồi thẩm đoàn tại quận Cook (Mỹ) truy tố về bốn tội tấn công tình dục hình sự nghiêm trọng, hai tội tấn công tình dục hình sự bằng vũ lực, hai tội quấy rối tình dục và ba tội lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên (từ 13 đến 17 tuổi). Những tội danh trên khiến nam ca sĩ đình đám này phải đối mặt với nguy cơ ngồi tù 30 năm.

Trong phiên tòa diễn ra ngày 30.5, các công tố viên cáo buộc giọng ca I Believe I Can Fly về hành vi ép các nạn nhân giao cấu hoặc quan hệ tình dục bằng miệng với mình. Đặc biệt hơn, có ba nạn nhân được xác nhận đang nằm trong tuổi vị thành niên ở thời điểm bị lạm dụng. Trước khi đi đến phán quyết cuối cùng, R. Kelly sẽ phải đối mặt với phiên tòa tiếp theo diễn ra vào ngày 6.6 tới tại Chicago (Mỹ).

ẢNH: AFP Nhiều người đang mong đợi phán quyết cuối cùng từ tòa án về những cáo buộc dai dẳng của R. Kelly

Trước đó, vào tháng 2.2019, nam ca sĩ người Mỹ đã phủ nhận tội tấn công tình dục ba nạn nhân vị thành niên cùng một phụ nữ khác. Các cáo buộc này được đưa ra sau khi 7 phụ nữ bao gồm cả vợ cũ của R. Kelly xuất hiện trong một bộ phim tài liệu truyền hình và buộc tội nghệ sĩ nổi tiếng về tội quấy rối, lạm dụng tình dục. Nam ca sĩ sau đó bị cảnh sát giam giữ trước khi được thả vào ngày 25.2 nhờ đóng khoản tiền bảo lãnh trị giá 100.000 USD (hơn 2,3 tỉ đồng).

R. Kelly là một nghệ sĩ Hiphop, R&B nổi tiếng của làng nhạc nước Mỹ. Giọng ca 52 tuổi bắt đầu nổi tiếng vào năm 1991 sau khi phát hành đĩa đơn She Got That Vibe từ album đầu tay Born Into The 90's. Ca sĩ da màu nổi đình đám với các ca khúc như: I Believe I Can Fly, Bump N' Grind, Your Body's Callin, Gotham City, If I Could Turn Back the Hands of Time, The World's Greatest… Trong suốt sự nghiệp ca hát, R. Kelly từng đem về vô số giải thưởng danh giá trong đó có 3 giải Grammy, 2 giải American Music Awards, lập kỷ lục Guinness thế giới và được xướng tên ở nhiều sân khấu uy tín khác nhau.

ẢNH: AFP Các hành vi tình dục sai trái của nam ca sĩ đã xuất hiện hơn 20 năm nay nhưng chưa bao giờ ngôi sao này bị kết án

Tuy nhiên, R. Kelly vốn được xem là nghệ sĩ lắm tài nhiều tật. Kể từ những năm 1990, nam ca sĩ đã trở thành chủ đề của nhiều cáo buộc tình dục, thường là với những cô gái chưa đủ tuổi thành niên. Trước mỗi lời buộc tội, nghệ sĩ này luôn phủ nhận. Năm 2002, R. Kelly bị truy tố 13 tội danh khiêu dâm trẻ vị thành niên nhưng thoát khỏi mọi cáo buộc vào năm 2008. Những năm sau đó, nam ca sĩ vẫn luôn vướng đến các hành vi tương tự và tốn không ít giấy mực của báo giới.