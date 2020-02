Ca sĩ Tiên Tiên suýt bị sàm sỡ trong thang máy

Trên trang cá nhân, giọng ca My everything khiến người hâm mộ chú ý khi lần đầu chia sẻ từng lâm vào tình huống bị quấy rối. Cụ thể, Tiên Tiên viết: “Có bao giờ bạn rơi vào trường hợp đi thang máy gặp một người đàn ông say xỉn rồi nhìn bạn với cặp mắt cực kỳ khả ố chưa? Thật sự, xấu như mình mà còn bị thì…”.

Ngoài ra, nữ ca sĩ còn thẳng thắn chia sẻ cảm xúc: “Lần đó mình phải chịu cảm giác rợn gai óc khá lâu vì thang máy từ sân thượng xuống bãi gửi xe hơi cao”. Đáng chú ý, cô gây bất ngờ khi tiết lộ cách ứng phó trước tình huống nguy hiểm này đến người hâm mộ. Trong bài đăng, Tiên Tiên tâm sự: “Đến khi hết chịu nổi, mình quay người lại đối diện với người chú nồng nặc mùi rượu rồi hỏi một cách rõ ràng rành mạch rằng: Nhìn chú quen quen, hình như lần trước chú qua nhà tặng ba con chai rượu thì phải?”.

Tiên Tiên gây sốc khi chia sẻ rằng từng suýt bị quấy rối bởi một người đàn ông say xỉn trong thang máy Ảnh: FBNV

Trước phản ứng bất ngờ của nữ ca sĩ, người đàn ông đã thay đổi thái độ: “Từ cặp mắt khả ố và vẻ khệnh khạng say rượu, bỗng dưng người chú tỉnh hơn chữ tỉnh. Sau 5-10 giây mắt chú sáng rực như đèn pha: “Con gái anh Quang Minh à?”. Mình chả biết Quang Minh nào”. Được biết, Tiên Tiên đã khéo léo đáp trả rằng cô là con gái của người đàn ông mà đối tượng này nhắc đến.

Nhớ lại kỷ niệm đặc biệt này, giọng ca Say you do chia sẻ: “Thế là lúc sau người chú đứng chặn cửa thang máy để mình đi ra một cách an toàn và được cư xử hơn công chúa, kèm ánh mắt rất chi là thiện cảm. Thế là một pha an toàn và tiết kiệm cho người ta 200.000”. Bên cạnh đó, cô còn hài hước viết: “Cảm ơn ba Minh ở một phương trời nào đó. Nhưng mà ba con không phải tên Quang Minh, nhà con cũng chưa bao giờ có ai tặng rượu hết trơn trọi”.