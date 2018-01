Sau một năm đầy sóng gió, làng giải trí xứ kim chi “mở hàng” bằng hình ảnh hẹn hò của hai cặp sao do trang tin Dispatch ghi lại. Nổi tiếng với truyền thống “khui” chuyện tình cảm nghệ sĩ ngay trong ngày 1.1 mỗi năm (ngoại trừ năm 2017 vì lùm xùm chính trị trong nước), Dispatch khiến không ít người thất vọng với tin hẹn hò của G-Dragon và Lee Jooyeon (cựu thành viên After School) bởi đây là cặp đôi đã được công chúng dự đoán từ trước. Còn nhớ, cả hai từng trở thành trung tâm của sự chú ý hồi tháng 11 năm ngoái khi những hình ảnh lấy từ trang Instagram cá nhân bị phát hiện có nhiều điểm chung, chứng tỏ họ thường xuyên xuất hiện ở cùng một địa điểm cả trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, ít giờ sau, Dispatch nhanh chóng lấy lại danh tiếng với loạt hình ảnh tay trong tay hạnh phúc của đôi diễn viên Lee Joon và Jung So Min. Được biết, cả hai quyết định bên nhau từ tháng 10.2016 sau màn hợp tác ăn ý trong bộ phim truyền hình Father is Strange ăn khách.

Dispatch tiết lộ, nam ca sĩ kiêm diễn viên đã dành phần lớn thời gian trong năm ngày nghỉ phép quân sự để ở bên người yêu. Khoảnh khắc tình tứ của họ được Dispatch ghi lại vào ngày 29.12.2017 và đăng tải ngay trong ngày 1.1.2018. Hiện Lee Joon vẫn đang thực hiện nghĩa vụ quân sự còn bạn gái tất bật với các dự án mới.

Dù được “lên sóng” trong cùng một ngày, nhưng chỉ có Lee Joon và Jung So Min nhanh chóng thừa nhận chuyện tình cảm, trong khi G-Dragon và Lee Jooyeon đến nay vẫn giữ im lặng.

Sang ngày 2.1, dư luận Hàn Quốc tiếp tục bùng nổ với tin G.O hẹn hò Choi Ye Seul được 5 tháng. G.O được biết đến là thành viên nhóm nhạc nam MBLAQ còn Choi Ye Seul là một nữ diễn viên từng để lại ấn tượng qua các phim Angry Mom, My Mom. Có một điều khá trùng hợp là Lee Joon là một mẩu của MBLAQ trước khi rời nhóm tập trung cho nghiệp diễn xuất. Chuyện hai anh em từng chung nhóm công khai hẹn hò trong hai ngày đầu năm 2018 làm người hâm mộ thích thú.

Hai ngày sau, fan Kpop tiếp tục ngập tràn trong tin vui khi Minhwan (nhóm F.T.Island) và Yulhee (cựu thành viên Laboum) tuyên bố chuẩn bị tổ chức đám cưới. Việc hai thần tượng tiến đến hôn nhân ở độ tuổi còn khá trẻ (Minhwan sinh năm 1992 và vợ sắp cưới kém anh 5 tuổi) là do nữ ca sĩ đã mang thai. Theo nhiều nguồn tin, đây cũng là một trong những lý do cô rời nhóm Laboum.

Mới đây, thêm một đôi tình nhân chia sẻ quan hệ trước công chúng là giọng ca Hyunseung (cựu thành viên nhóm Beast) cùng cựu vận động viên thể dục dụng cụ Shin Soo Ji. Công ty quản lý hai bên xác nhận họ hẹn hò được 4 tháng. Tin tức này khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi nam ca sĩ từng có khoảng thời gian bị đồn cặp kè với HyunA khi cả hai cùng nhau hoạt động dưới tên Troublemaker.

Song song với tin vui của hàng loạt căp đôi mới, thông tin về đám cưới của Taeyang và Min Hyo Rin cũng được cập nhật liên tục. Hôn lễ của cả hai sẽ diễn ra riêng tư vào ngày 3.2.2018 tại Paradise City ở thành phố Incheon (Hàn Quốc).

Không riêng gì Hàn Quốc mà làng giải trí Trung Quốc cũng cho ra đời các cặp đôi mới ngay trong ngày đầu năm. Ngoài lùm xùm ngoại tình đáng xấu hổ của Lý Tiểu Lộ và đàn em kém 12 tuổi, showbiz Hoa ngữ cũng rộn ràng trước chuyện hai nam diễn viên Trần Học Đông và Trần Vỹ Đình lộ ảnh hẹn hò.

Trong khi Trần Học Đông gây sốc bởi dường như đang sống chung với một cô gái bí ẩn thì Trần Vỹ Đình lộ tin tức hẹn hò với người mẫu Bruna xinh đẹp đến từ Brazil. Hiện hai nam nghệ sĩ đều không đưa ra phản hồi gì trước tin hẹn hò này.





Thanh Đào