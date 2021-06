Các nhà xuất bản lớn ở Mỹ thờ ơ với hồi ký của ông Donald Trump?

Nhiều phương tiện truyền thông như The Guardian, Express, The Telegraph hôm 15.6 dẫn lời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang bắt tay vào viết hồi ký. Vị cựu lãnh đạo Mỹ tự tin rằng đó sẽ là cuốn sách “đỉnh của đỉnh”, trình bày tất cả thông tin về sự nghiệp chính trị của ông Trump.

Theo báo The Telegraph, mặc dù cuốn sách của ông Trump chắc chắn sẽ là một trong những cuốn sách bán chạy nhất nhưng hầu hết nhà xuất bản đều không mặn mà. Lo ngại về độ chính xác thông tin trong hồi ký của cựu Tổng thống Trump là nguyên nhân khiến các nhà xuất bản không dám mạnh tay tham gia. Chưa kể đến khả năng các nhà xuất bản vấp phải sự phản đối của nhân viên nếu nhận xuất bản cuốn hồi ký. Theo báo The Washington Post, cựu Tổng thống Trump đã đưa ra 30.573 tuyên bố sai lệch hoặc gây hiểu lầm khi còn đương chức, trong đó gần một nửa là vào năm cuối giữ ghế Tổng thống ở Nhà Trắng.

Ông Trump nói rõ ý định viết sách vào tuần trước. Vị cựu lãnh đạo xứ cờ hoa cho hay ông đã “từ chối hai đề nghị hợp tác của những nhà xuất bản ít tiềm năng nhất”. Tuy nhiên, ông Trump không nêu danh tính nhà xuất bản. Ông Trump cho biết: “Tôi chưa muốn ký kết thỏa thuận hợp tác vào lúc này. Tuy nhiên, tôi đang lao đầu vào viết và khi đến thời điểm thích hợp, mọi người sẽ thấy 'cuốn sách của tất cả cuốn sách' xuất hiện”. Từ khi rời Nhà Trắng, ông Trump được cho là đã gặp một số nhà báo nổi tiếng để thực hiện các cuộc phỏng vấn cho những cuốn sách sắp ra mắt về nhiệm kỳ tổng thống của mình.

Tuy nhiên, trang Politico lại đưa thông tin trái ngược. Không một biên tập viên hay đại diện của 5 nhà xuất bản lớn nào của Mỹ (gồm Penguin Random House, Simon & Schuster, Macmillan Publishers, Hachette Book Group USA, Harper Collins) biết về đề nghị hợp tác mà ông Trump tiết lộ. Thậm chí, một nguồn tin của trang Politico tỏ ra “nghi ngờ” về tuyên bố của ông Trump. Nguồn tin nói với Politico: “Ông Trump đã làm khó nhiều nhà xuất bản đến nỗi không ai trong số 5 nhà xuất bản lớn muốn làm việc với ông ấy”. Trước tình hình này, nhiều khả năng ông Trump phải tự phát hành cuốn hồi ký.

Những cuốn sách về ông Donald Trump và nhiệm kỳ tổng thống của ông luôn hấp dẫn. Cuốn Fire and Fury (tạm dịch: Lửa và cuồng nộ) của Michael Wolf ra mắt tháng 1.2018, bán hơn 2 triệu bản

Các cựu tổng thống Mỹ thường phát hành hồi ký sau khi rời nhiệm sở, mang lại doanh thu lớn cho các nhà xuất bản. Cuốn sách A Promised Land (tạm dịch: Miền đất hứa) của ông Barack Obama xuất bản tháng 11.2020, bán được hơn 3 triệu bản trong tháng đầu tiên. Hồi ký Decision Points (tạm dịch: Những thời điểm quyết định) của ông George W. Bush vào năm 2010 tiêu thụ hơn 220.000 bản trong ngày đầu tiên phát hành, trở thành cuốn sách bán chạy nhất trong danh sách do The New York Times bình chọn.