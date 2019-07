Cẩm Ly đòi 'cắn lưỡi' nếu thí sinh chọn về đội Quang Lê

Chương trình Ai sẽ thành sao vừa lên sóng, đây là đêm thi chọn đội. Các thí sinh/cặp thí sinh sẽ phải dùng thế mạnh của bản thân để thuyết phục bộ tứ quyền lực: Cẩm Ly - Quốc Đại, Minh Tuyết, Quang Lê. Với ca khúc Dã tràng biển Đông, Ngọc Luyến đã nhận được 3 nút xanh từ bộ tứ quyền lực và được quyền chọn lại huấn luyện viên mình yêu thích.

Phần trình diễn của Ngọc Luyến được chị Tư đánh giá khá tròn trịa tuy nhiên vẫn còn một số sai sót, và để chỉnh sửa lỗi đó Cẩm Ly - Quốc Đại đã đích thân hát thị phạm. Quốc Đại còn tự tin khẳng định: “Cái lỗi đó nếu em về với đội Cẩm Ly - Quốc Đại ở sở trường dân ca này thì em không lo rồi”.

Hát nhạc trẻ nhưng vẫn dành cho Ngọc Luyến nút xanh, Minh Tuyết liền giải thích: “Thực sự chị cũng hát dân ca, hát bolero đấy chứ nhưng mà chị không chuyên thôi, nhưng thực sự chị mừng bởi vì chiếc vé của chị đã giúp em vào vòng trong và bây giờ lại được 3 nút bấm chọn. Chị bấm nút chọn dù biết cơ hội của mình rất mong manh vì em xứng đáng, vì chị thích giọng hát và sự quyết chiến để thực hiện đam mê của Luyến cũng như thực hiện ước mơ của cha em”. Tương tự chị gái, Minh Tuyết cũng dùng cách thị phạm, chỉnh sửa câu hát để thuyết phục Ngọc Luyến.

Chứng kiến màn “tranh giành” của hai đàn chị, Quang Lê vội lên tiếng: “Bây giờ về nhà mà chỉ bảo nhau, trên sóng truyền hình làm sao em ấy học mau vậy được”. Theo Quang Lê, Ngọc Luyến hát rất tròn trịa xứng đáng được chọn nhưng anh sẽ không tranh giành.

Ngược lại giọng ca Về đâu mái tóc người thương, Quốc Đại tiếp tục tuyên bố sẽ giành bằng được: “Nếu như em đã hát âm hưởng dân ca Nam bộ thì tốt nhất nên về đội Quốc Đại - Cẩm Ly vì chính anh cũng ghiền cách hát của chị Ly”. Thậm chí anh còn quay sang nhắc đồng đội hãy lên tiếng nếu không muốn mất thí sinh vào tay hai đội còn lại. Vô cùng bình tĩnh chị Tư chia sẻ: “Thị phạm cho đã rồi cuối cùng về đội Quang Lê chắc "cắn lưỡi”, tuy nói vậy nhưng nữ ca sĩ vẫn hào hứng cất tiếng ca dành tặng “cô giáo thanh nhạc”.

Trước khi đưa ra lựa chọn cuối cùng, Ngọc Luyến lần lượt cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Minh Tuyết, Quang Lê vì cô muốn được đồng hành cùng cặp đôi Cẩm Ly - Quốc Đại. Bên cạnh đó, Ngọc Luyến còn khiến cả trường quay “ôm bụng cười” vì bất ngờ gọi Quang Lê là chú trong khi tất cả các huấn luyện viên còn lại là anh, chị.

Cũng gây ấn tượng trong tập này, Văn Thức thể hiện ca khúc Huyền thoại là sản phẩm do Phan Mạnh Quỳnh sáng tác và trình bày, Quang Lê liền hào hứng chia sẻ: “Anh say mê nhạc của Phan Mạnh Quỳnh, em chỉ cần hát mấy câu là anh đã bấm nút xanh tạo cho em cảm giác an toàn”.



Nghe vậy Minh Tuyết liền gợi ý: “Vậy thì bây giờ Lê phải lên hát cái bài hát mà Lê hứa hoài đó”. Nguyên nhân nữ ca sĩ nói như vậy vì trong tập trước giọng ca Người phu kéo mo cau cũng từng khoe mối quan hệ khắng khít với nhạc sĩ Vợ người ta. Thậm chí anh còn hứa sẽ hát nhạc của Phan Mạnh Quỳnh nhưng kết quả lại không thuộc bất cứ câu nào trong tất cả sản phẩm của bạn thân.

Minh Tuyết thể hiện bản lĩnh chinh phục các thí sinh khi liên tục "cướp gà" của Quang Lê Ảnh: Ngọc Trường



Bị đàn chị “đá xoáy”, Quang Lê vội giải thích: “Thực sự hôm nay Lê bị cảm, giọng Lê không hát được nhưng mà Lê sẽ hứa luôn nếu như mà về với đội anh chắc chắn anh sẽ mời Phan Mạnh Quỳnh lên đây cùng song ca với em hoặc tam ca cùng chúng ta”, nhưng nhanh chóng bị Quốc Đại phản bác: “Vòng trước Quang Lê cũng hứa vòng này hát nhưng cuối cùng vẫn không hát thì em đừng nên tin lời hứa đó làm gì”.



Bị “chặt chém" hội đồng Quang Lê đành đổi chiến thuật, thay vì tiếp tục giải thích anh quay sang nói lời “đường mật” với thí sinh. Nam ca sĩ gốc Huế khuyên thí sinh nên cảm nhận tình cảm, sự chân thành bằng trái tim và không quên nhắc lại tình bạn với Phan Mạnh Quỳnh một lần nữa: “Em hãy nghĩ xem ai thương em từ vòng đầu tới giờ. Anh chắc chắn rằng Phan Mạnh Quỳnh rất thân với anh và có thể hỗ trợ em rất nhiều… Em có thể về với anh để cho anh thực hiện lời hứa và cho anh nở mặt hãnh diện được không”.

Liên tục dùng “bạn thân” Phan Mạnh Quỳnh làm mồi nhử nhưng không chịu chứng minh Quang Lê vụt mất “gà chiến” vào tay Minh Tuyết Ảnh: Ngọc Trường

Khác với đàn em. Minh Tuyết lại tỏ ra vô cùng am hiểu âm nhạc của Phan Mạnh Quỳnh dù không thân quen. Cô tâm sự có thể giúp thí sinh chỉnh sửa lỗi sai và trình bày các ca khúc một cách hoàn hảo nhất. Không đứng ngoài cuộc chiến, Cẩm Ly - Quốc Đại cũng bày tỏ sự yêu thích đối với giọng ca, phong cách của nam thí sinh. Chị Tư đặc biệt nhấn mạnh không thân với Phan Mạnh Quỳnh nhưng vẫn có thể giúp thí sinh tỏa sáng.Sau khi gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm của bộ tứ quyền lực Văn Thức tâm sự: “Thực sự trước khi đến đây em đã có sự lựa chọn cho riêng mình, em xin thể hiện bằng một câu hát được không ạ?”. Dứt lời nam thí sinh tiến về phía nữ ca sĩ hải ngoại và hát: “Đã không yêu thì thôi ta gặp nhau làm chi, em ơi xót xa tình tôi em ơi tình si". Vô cùng hào hứng Minh Tuyết lên sân khấu ôm Văn Thức: “Em có biết lúc nãy chị hồi hộp thế nào không? Cảm ơn em nhiều vì đã về đội của chị” và không quên “chọc tức” đàn em: “Lúc nãy Quang Lê mà chịu hát Vợ người ta thì cũng giật được rồi”.