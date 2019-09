Camila Cabello diện thiết kế mới của Công Trí lên thảm đỏ

Xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện vừa khép lại tối 20.9, Camila Cabello diện bộ cánh màu nude phối cùng chocker đen và boots hầm hố. Nữ ca sĩ 22 tuổi trở nên cuốn hút và đầy cá tính trong thiết kế đến từ nhà mốt Việt Nam. Diện mạo mới nhất của giọng ca Señorita thu hút sự chú ý của khán giả, nhất là các tín đồ thời trang. Nhiều người tinh ý nhận ra thiết kế mà nghệ sĩ sinh năm 1997 mặc là một trong 60 mẫu trang phục vừa Công Trí giới thiệu đến giới mộ điệu trong show diễn mới nhất tại New York Fashion Week. Không lâu sau màn khoe sắc ấn tượng trên thảm đỏ của Camila Cabello, Công Trí cũng xác nhận giọng ca gốc Cuba đã diện trang phục trong bộ sưu tập mới của anh.

Ngay khi show diễn của Công Trí trên đất Mỹ vừa khép lại, đại diện của nữ ca sĩ gốc Cuba đã liên lạc với anh để chọn trang phục cho cô ẢNH: AFP/GETTY

Theo tiết lộ từ nhà thiết kế gốc Đà Nẵng, sau khi show diễn Đi nhặt hạt sương nghiêng khép lại, đại diện của Camila Cabello đã liên lạc với anh để chúc mừng đồng thời chỉ định luôn mẫu váy mà giọng ca Havana muốn được diện trong sự kiện tới. Do Công Trí lúc ấy đang có mặt tại Mỹ nên việc thử đồ của Camila Cabello diễn ra thuận tiện, nhanh chóng và không cần chỉnh sửa quá nhiều.

Camila Cabello không phải ngôi sao quốc tế đình đám đầu tiên lựa chọn trang phục của Công Trí song giọng ca sinh năm 1997 lại là nghệ sĩ nước ngoài đầu tiên diện trang phục nằm trong bộ sưu tập Đi nhặt hạt sương nghiêng. Những thiết kế này được nhà tạo mốt sinh năm 1978 ra mắt tại New York Fashion Xuân Hè 2020 cách đây hơn 1 tuần. 60 trang phục nằm trong bộ sưu tập nói trên đã nhận được sự quan tâm của truyền thông quốc tế, các tín đồ thời trang thế giới và sao quốc tế. Đặc biệt, những hình ảnh của Đi nhặt hạt sương nghiêng đã đến tai của các sao Hollywood, khiến đội ngũ stylist, trang điểm của họ bắt đầu liên hệ với phía ê-kíp để được sớm diện những thiết kế mới này.

Trước Camila Cabello, hàng loạt ngôi sao đình đám quốc tế như: Katy Perry, Rihanna, Beyonce, Gabrielle Union, Rita Ora, Kate Bosworth… cũng đã lựa chọn thiết kế của Công Trí để tỏa sáng ẢNH: AFP/GETTY

Camila Cabello sinh năm 1997 và là giọng ca trẻ đang nhận được chú ý tại làng nhạc Mỹ với nhiều bản hit mang đậm phong cách Latin. Cô từng ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nữ Fifth Harmony trước khi rời nhóm vào tháng 12.2016 để đẩy mạnh các hoạt động solo. Kể từ khi theo đuổi con đường riêng, giọng ca 22 tuổi đã gặt hái được nhiều thành công với ca khúc tỉ view Havana, bản hit Never be the same, Bad things… và gần đây nhất là Señorita kết hợp cùng nam ca sĩ điển trai Shawn Mendes. Thời gian gần đây, Camila Cabello cũng là tâm điểm dư luận với tin đồn tình cảm cùng “bạn thân” Shawn Mendes. Sau nhiều lần phủ nhận chuyện hẹn hò, mới đây, cặp sao đã xác nhận đang yêu nhau và khẳng định không lấy chuyện tình cảm ra để làm chiêu trò đánh bóng tên tuổi cho cả hai.