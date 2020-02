'Cần một lý do' của K-ICM nhận 1 triệu lượt dislike sau 2 ngày ra mắt

Cần một lý do là sản phẩm đánh dấu sự trở lại của K-ICM sau thời gian dài vắng bóng vì ồn ào với Jack. Trong dự án này, anh đảm nhận vai trò nhà sản xuất, kết hợp cùng ca sĩ Quang Đông. Tuy nhiên, thay vì được khán giả đón nhận, Cần một lý do bất ngờ nhận phải những phản ứng trái chiều. Điều đó được minh chứng rõ thông qua việc MV nhận hơn 1 triệu lượt dislike tính đến thời điểm hiện tại, trong khi chỉ đạt 131.000 lượt like. Con số này được xem là kỷ lục, vượt mặt Hoa vô sắc với 740.000 lượt dislike.

Có thể thấy, một trong những nguyên nhân khiến sản phẩm đánh dấu sự trở lại của K-ICM nhận nhiều phản ứng trái chiều từ dư luận xuất phát từ ồn ào với Jack trước đó. Sau khi K-ICM và mẹ nuôi liên tục bị dư luận phanh phui bằng chứng chèn ép giọng ca gốc Bến Tre thì dường như dư luận đang dần quay lưng với anh. Trong khi đó, Jack cũng đang rục rịch trở lại với các dự án âm nhạc và được cộng đồng mạng đón nhận.

Về phía Quang Đông, anh gửi lời cảm ơn K-ICM và nhạc sĩ đã tạo cơ hội để mình được thể hiện ca khúc Ảnh: FBNV

Khi trailer Cần một lý do được ra mắt, nhiều người cho rằng K-ICM sẽ đảm nhận vai trò ca sĩ. Tuy nhiên, kết quả là anh chỉ làm nhà sản xuất âm nhạc, phần hát được giao cho Quang Đông. Sẽ không có gì để nói nếu như hình ảnh của K-ICM không xuất hiện một cách dày đặc trong MV. Thậm chí, nhiều người nhấn mạnh sự có mặt của anh là thừa thãi. Một khán giả từng nhận xét: “Mình vẫn không hiểu bạn ấy xuất hiện ở MV làm gì?”. Một số cư dân mạng còn nhận định sản phẩm này là thảm họa của âm nhạc Việt.

Bên cạnh những phản ứng trái chiều đó, một số khán giả vẫn ủng hộ K-ICM trong sản phẩm lần này. Hiện tại, MV cán mốc 7,9 triệu lượt xem và vào Top 2 thịnh hành của YouTube.