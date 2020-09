Cần thêm phim bom tấn giải cứu rạp Việt

Sau 12 ngày ra rạp Việt Nam, bộ phim được xếp vào hạng “bom tấn” của điện ảnh thế giới Tenet quy tụ những tên tuổi hàng đầu như đạo diễn Christopher Nolan, các ngôi sao Robert Pattinson, John David Washington, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor, Michael Caine, Kenneth Branagh…, cũng chỉ thu về được 25,1 tỉ đồng tính đến ngày 7.9 - theo số liệu của trang Box Office Vietnam (trang thống kê doanh thu độc lập, được Box Office Mojo sử dụng làm nguồn doanh số phim Việt).

Giờ để khán giả đến rạp lại đông như trước kia, chỉ có thể là: buộc phải có phim hay, kể cả phim ngoại lẫn phim Việt Đạo diễn Charlie Nguyễn Trong lúc Tenet thu hút khá đông khán giả thế giới thì có thể nói không thành công mấy về doanh thu tại thị trường Việt Nam. Không như kỳ vọng của nhà phát hành, các suất chiếu của cụm rạp CGV tại TP.HCM trong hai ngày cuối tuần qua vẫn rất trống trải vé đặt trước và thưa vắng khán giả hiện diện. Điều này khác hẳn với phim “bom tấn” Hàn Quốc Bán đảo - Peninsula (phần ngoại truyện của Trong lúc Tenet thu hút khá đông khán giả thế giới thì có thể nói không thành công mấy về doanh thu tại thị trường Việt Nam. Không như kỳ vọng của nhà phát hành, các suất chiếu của cụm rạp CGV tại TP.HCM trong hai ngày cuối tuần qua vẫn rất trống trải vé đặt trước và thưa vắng khán giả hiện diện. Điều này khác hẳn với phim “bom tấn” Hàn Quốc Bán đảo - Peninsula (phần ngoại truyện của Train To Busan , do Yeon Sang-ho đạo diễn) ra rạp Việt vào giữa tháng 7, thời điểm căng thẳng khi dịch Covid-19 bùng phát lại tại Đà Nẵng, nhưng vẫn hút khán giả, giúp phim đạt doanh thu hơn 83 tỉ đồng trên toàn quốc. Với các phim “bom tấn” Hollywood trước đây chiếu tại Việt Nam, con số doanh thu trên 110 tỉ đồng là chuyện không hiếm thấy: Captain Marvel (110 tỉ đồng), Spider-Man: Far From Home (112 tỉ đồng), Fast & Furious: Hobbs & Shaw (156 tỉ đồng), hay Avengers: Endgame đã đạt tới 258 tỉ đồng ở phòng vé Việt năm 2019.

Lý giải cho việc Tenet có doanh thu thấp và kén khán giả tại Việt Nam, nhiều cây viết phê bình điện ảnh cho biết là do phim “hack não” (khó hiểu), ẩn chứa khá nhiều kiến thức khoa học và thuyết thời gian phức tạp đối với số đông người xem đại chúng. Nhà sản xuất Bích Liên, chủ rạp Mega GS, cho rằng: “Với doanh thu thấp hơn Peninsula, không thể nói Tenet kém hấp dẫn hay không xuất sắc, chỉ có thể nói rằng doanh thu một bộ phim phụ thuộc hoàn toàn vào thị hiếu của khán giả ở từng vùng lãnh thổ. Có lẽ ở Việt Nam, đông đảo khán giả vẫn thích xem những đại cảnh hành động hoành tráng, kỹ xảo mướt mắt, hơn là thưởng thức một bộ phim dài 2 tiếng rưỡi mà phải động não nhức đầu vẫn không hiểu được hết phim. Còn phim thiên về giải trí, dễ hiểu thì mọi người thường kháo nhau đi xem hơn”.

Phim Tà Năng - Phan Dũng dời lịch chiếu từ 16.10.2020 sang 21.4.2021 ẢNH: ĐPCC

Khi nào rạp Việt đông trở lại ?

Hiện tại, các rạp chiếu trong cả nước chỉ có khoảng 10 phim nằm trong “thực đơn”, so với thời điểm trước dịch là có tới 15 - 20 phim chen chúc nhau trong danh mục phim đang chiếu. Dù số lượng phim ít, nhưng doanh thu vẫn không dồn hẳn cho phim nào mà phim nào cũng… lèo tèo, như Dị nhân thế hệ mới (tựa Anh: The New Mutants) thuộc dòng phim X-Men chiếu từ 1.9 đến nay chỉ thu được khoảng 8 tỉ đồng. Hai bộ phim khác đang nằm trong top 4 dẫn đầu doanh thu phòng vé Việt hiện tại là Antebellum: Bẫy thực tại kinh hoàng, Ác quỷ đối đầu cũng chỉ đạt 2 tỉ đồng doanh thu. Phim còn lại của top 5 là Đối đầu với diễn xuất của hai ngôi sao hành động Jesse Metcalfe, Bruce Willis chỉ thu được 250 triệu đồng.

Với doanh thu thấp như thế của các phim được xem là “hot nhất tại các rạp chiếu”, có thể hình dung ra cảnh vắng người xem ở các rạp hiện nay. Điều này khiến giới làm phim Việt lo lắng khi không khí sôi động tại rạp Việt mới có được từ “bom tấn” Peninsula đã không được duy trì và kéo dài. Thế nên, nhà sản xuất Hoàng Quân và đạo diễn Trần Hữu Tấn của bộ phim sinh tồn đầu tiên của Việt Nam Tà Năng - Phan Dũng đã công bố hủy lịch ra rạp ngày 16.10 và công bố phim sẽ được phát hành sau đó nửa năm, vào 21.4.2021, dù có thể phải phát sinh thêm 1 - 2 tỉ đồng chi phí marketing cho phim trên các hệ thống truyền thông công cộng. Nhà sản xuất Hoàng Quân cho biết: “Chúng tôi muốn tránh các phim Việt đã dời lịch chiếu để ra mắt vào dịp cuối năm nay như Trạng Tí, Lật mặt 5: 48H… và cả các phim đang lên lịch chiếu mới như Tiệc trăng máu, Chị Mười Ba phần 2… nhằm hạn chế sự cạnh tranh giữa các tác phẩm điện ảnh nội địa và mong phim mình có cơ hội tiếp cận với nhiều khán giả hơn vào đầu hè năm sau. Tuy nhiên, tôi vẫn lo sắp tới khán giả sẽ còn cân nhắc nhiều hơn khi tới rạp xem phim bởi khó khăn chung về kinh tế hậu Covid-19 ”.