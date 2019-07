Cảnh sát triệu tập chồng nữ diễn viên xinh đẹp bị tông chết trên cao tốc

Ông xã của nữ nghệ sĩ quá cố đến tiếp nhận thẩm vấn xoay quanh cái chết thảm khốc của cô. Cảnh sát tiết lộ anh A bị nghi ngờ đã giúp đỡ vợ uống rượu và bỏ mặc để nạn nhân say xỉn lái xe, góp phần đẩy cô đến cái chết.

Đại diện Sở cảnh sát Gimpo cho biết: “Chồng của Han Ji Seong, anh A, bị cấu thành tội đồng lõa lái xe trong tình trạng say xỉn”. Vụ việc sẽ được chuyển đến cơ quan công tố sau khi cảnh sát điều tra xong. Dựa trên luật Giao thông Đường bộ và luật Hình sự Hàn Quốc, tội của A có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến một năm và bị phạt khoảng 3 - 5 triệu won (hơn 98 triệu đồng).

Hình ảnh của nữ diễn viên quá cố trước lúc bị tông chết trên đường cao tốc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CHANNEL A

Về phía Han Ji Seong, do nữ diễn viên là người cầm lái trong tình trạng say xỉn và bị tai nạn, nên phía gia đình của cô không có quyền khởi kiện đòi bồi thường. Theo kết quả khám nghiệm tử thi cuối cùng từ Viện pháp y quốc gia Hàn Quốc, người đẹp có nồng độ cồn trong máu xấp xỉ 0,1% lúc bị tai nạn. Tại Hàn Quốc, luật quy định nồng độ cồn trong máu một người đang lái xe không được vượt quá 0,08%. Thế nên, cô đã vi phạm luật, cũng như đủ để bị thu hồi giấy phép lái xe.

Được biết, chồng của Han Ji Seong là luật sư và cả hai mới kết hôn vào tháng 3 năm nay. Hai tháng sau ngày cưới, sao phim Happy Sisters qua đời trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Còn anh A liên tục cho lời khai không rõ ràng trong quá trình điều tra.

A cùng vợ từng được trông thấy uống 5 - 6 chai rượu soju tại một nhà hàng sashimi ở Yeongjongdo (gần Incheon, Hàn Quốc). Trong khi đó, anh lại nói với cảnh sát rằng đã có dùng rượu với bạn bè nhưng lại không biết vợ mình có uống hay không. Sau này, A phủ nhận cáo buộc khai man với lý do "say rượu và trí nhớ không tốt".

Sáng sớm 6.5, Han Ji Seong tử vong vì bị xe taxi và một chiếc xe hơi tông phải trên đường ra vào sân bay Incheon (Hàn Quốc). Cô từng hoạt động với nghệ danh Seo I trong nhóm nhạc thần tượng B.Doll, thành lập năm 2010. Mỹ nhân 28 tuổi được biết đến nhiều hơn nhờ tham gia phim ảnh, nhạc kịch, với các tác phẩm Second to Last Love, Happy Sisters, One Punch, Moonlit Gymnastics, Sori: Voice from the Heart…