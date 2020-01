Cặp diễn viên phụ gây sốt trong 'Hạ cánh nơi anh'

Tham gia Crash landing on you (tựa Việt: Tình yêu hạ cánh) hay còn gọi Hạ cánh nơi anh, Park Myoung Hoon đóng vai quân nhân cấp cao người Triều Tiên Ko Myeong Seok. Còn Jang Hye Jin đảm nhận nhân vật Ko Myeong Eun, mẹ của nữ diễn viên phụ Seo Dan (Seo Ji Hye đóng) và cũng là chị gái của Myeong Seok.

Phần lớn người xem đánh giá, sự tung hứng ăn ý cùng lối trò chuyện hóm hỉnh duyên dáng của bộ đôi diễn viên kỳ cựu trong phim được đánh giá là góp phần giúp tác phẩm thêm thú vị và cuốn hút hơn. Nhờ đó, Park Myoung Hoon và Jang Hye Jin nhận được nhiều tình cảm không thua gì dàn sao trẻ trong Hạ cánh nơi anh. Thậm chí, không ít người xem còn mong ngóng cặp chị em Triều Tiên này lên sóng nhiều hơn trong các tập tiếp theo.

Tài tử họ Park được biết đến qua các vai phụ trong phim truyền hình Lại là Oh Hae Young, Vẻ đẹp tiềm ẩn, Chuyện tình của Byun Hyuk... Còn minh tinh 45 tuổi thì ít lộ diện trên màn ảnh nhỏ, Hạ cánh nơi anh là phim dài tập hiếm hoi mà cô tham gia. Năm 2019, Jang Hye Jin có đến ba phim điện ảnh là Family Affair, The House of Us và Parasite.