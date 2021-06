Carey Mulligan đóng phim về bê bối tình dục của 'ông trùm' Harvey Weinstein

Đây là bộ phim Hollywood đầu tiên tập trung trực tiếp vào vụ bê bối tình dục của Harvey Weinstein, bắt đầu sản xuất vào mùa hè năm nay, đại diện hãng Universal Pictures cho biết hôm 7.6. Carey Mulligan và Zoe Kazan đang có những đàm phán cuối cùng để đóng vai hai nữ nhà báo Megan Twohey và Jodi Kantor - tác giả cuốn sách She Said và giành được giải thưởng Pulitzer vào năm 2018 về câu chuyện liên quan đến Harvey Weinstein.

Harvey Weinstein ra tòa New York ngày 24.2.2020 ẢNH: REUTERS

Phim điện ảnh She Said dựa theo cuốn sách cùng tên về cuộc điều tra đăng trên tờ The New York Times về các cáo buộc hành vi sai trái tình dục của nhà sản xuất phim nổi tiếng Harvey Weinstein (69 tuổi). Khoảng 100 phụ nữ đưa ra cáo buộc hành vi sai trái tình dục của Weinstein, khi đó là một trong những nhân vật quyền lực nhất ở Hollywood, sau những bài báo đăng trên The New York Times và The New Yorker.

Harvey Weinstein đã bị kết án 23 năm tù tại New York vào tháng 3.2020 vì tội cưỡng hiếp và tấn công tình dục liên quan đến hai phụ nữ. Ông đã gửi đơn kháng cáo và đang chờ một phiên tòa mới, đồng thời phải đối mặt với việc bị dẫn độ đến Los Angeles vì tội danh hiếp dâm.

Cuốn sách She Said tập trung vào thời gian điều tra, những trở ngại pháp lý mà hai nữ nhà báo Megan Twohey và Jodi Kantor phải đối mặt để thực hiện bài viết của họ.

Carey Mulligan (vai Cassandra) trong phim Promising Young Woman ẢNH: IMDB

Carey Mulligan từng nhận đề cử Oscar 2020 hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc qua phim Promising Young Woman của nữ đạo diễn Emerald Fennell. Zoe Kazan (38 tuổi) từng nhận đề cử Emmy qua series phim truyền hình Olive Kitteridge. Cô còn tham gia nhiều phim điện ảnh như The Savages, Revolutionary Road, Ruby Sparks…

Mặc dù vụ bê bối tình dục của Harvey Weinstein là chủ đề của một số bộ phim tài liệu, truyền cảm hứng cho các bộ phim và chương trình truyền hình như The Assistant, The Morning Show… nhưng She Said là bộ phim điện ảnh đầu tiên dựa trên những tuyên bố chống lại chính nhà sản xuất. Phim do nhà làm phim người Đức Maria Schrader đạo diễn và vẫn chưa có ngày phát hành cụ thể.