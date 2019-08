Cát-sê tiền tỉ làm đại sứ, Nguyễn Hồng Nhung sống sang chảnh trong biệt thự triệu đô

Trong vai trò đại sứ thương hiệu, Nguyễn Hồng Nhung vừa bay đến Las Vegas (Mỹ) tham dự triển lãm ngành làm đẹp lớn nhất thế giới . Tại sự kiện, giọng ca Sao Mai điểm hẹn 2004 thu hút chú ý của quan khách với phong cách trẻ trung, sành điệu. Dù thành danh tại hải ngoại và lịch trình dày đặc, Nguyễn Hồng Nhung vẫn giữ được vẻ ngoài năng động cùng lối giao tiếp gần gũi. Cô được nhìn nhận là ngôi sao có sức ảnh hưởng ở thị trường âm nhạc. Để sự kiện thêm sôi nổi, Nguyễn Hồng Nhung thay mặt thương hiệu trao tặng cho khách hàng may mắn chiếc xe Lamborghini trị giá 15 tỉ đồng (700.000 USD) cùng nhiều vật phẩm giá trị.

Sự kiện còn có sự xuất hiện của Đức Tiến trong vai trò MC, cùng các ca sĩ Phạm Khánh Hưng, Leon Vũ, Trương Minh Cường, Tân Hy Khánh, Tấn Bảo... Ảnh: NSCC

Liên tục xuất hiện tại những sự kiện lớn và tặng vật phẩm giá trị cho khách hàng, Nguyễn Hồng Nhung được tiết lộ nhận cát-sê khá cao. Vị CEO nhãn hàng cho biết ông đánh giá cao vẻ ngoài, sức ảnh hưởng và thái độ làm việc chuyên nghiệp của Nguyễn Hồng Nhung. "Với con số 2 tỉ đồng để chi trả cho Nguyễn Hồng Nhung trong một năm, chúng tôi thấy cố ấy hoàn toàn xứng đáng. Ngoài nhan sắc và độ nổi tiếng, Nguyễn Hồng Nhung còn là người am hiểu lĩnh vực làm đẹp. Chúng tôi không mời những nhân tố có nhan sắc đến sự kiện tạo dáng, chụp ảnh. Điều chúng tôi cần là đại sứ của mình có kiến thức trong lĩnh vực làm đẹp, được chị em tôn trọng và tin tưởng. Sau thời gian đầu hợp tác, chúng tôi nhận ra mình may mắn có cú gật đầu của Nguyễn Hồng Nhung. Cô ấy rất chuyên nghiệp và không than phiền dù lịch trình chúng tôi khá dày đặc", người này cho hay.

Nguyễn Hồng Nhung tiết lộ thêm từ lâu cô mơ ước được tìm hiểu, học hỏi ở lĩnh vực làm đẹp cho nữ giới. Thời điểm này là cơ hội tốt để người đẹp đi sâu vào lĩnh vực này.

Sau hôn nhân đầu tan vỡ, ca sĩ Sao mai điểm hẹn 2004 ngày nào giờ sống êm ấm bên doanh nhân Minh Quân. Tên tuổi được yêu thích, cát-sê cao, việc làm ăn thuận lợi, nữ ca sĩ hiện sống trong biệt thự triệu đô tại Mỹ. Những khoảng khắc bình yên và hạnh phúc trong căn biệt thự này được cô chia sẻ cùng người hâm mộ trên trang cá nhân.