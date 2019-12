Cats và Sonic the Hedgehog: Hai thảm họa kỹ xảo 2019

Những ngày cuối năm 2019, phòng vé thế giới chứng kiến một sự việc hi hữu: nhà sản xuất phim nhạc kịch Cats (tựa Việt: Những chú mèo) gấp rút chỉnh sửa phim để cập nhật cho các rạp chiếu ở Mỹ sớm nhất có thể.

Theo The Hollywood Reporter, nguyên do bộ phận kỹ thuật phải chỉnh sửa lại phim vì tác phẩm này có tạo hình nhân vật người lai mèo bị cho là kinh dị. Cũng trang này cho biết đạo diễn của bộ phim là Tom Hooper yêu cầu chỉnh sửa lại phim nhưng chỉ biết vắn tắt là "vài cải tiến về mặt kỹ xảo" chứ không biết là điều chỉnh cụ thể kỹ xảo gì, có can thiệp lại việc tạo hình nhân vật hay không.

Nếu đầu thập niên 2010, tác phẩm The King's Speech, niềm tự hào của đạo diễn Tom Hooper khi nhận 12 đề cử Oscar tại mùa giải lần thứ 83, thắng giải Phim hay nhất năm thì cuối thập niên, ông làm ra một bộ phim bị các nhà phê bình đánh giá thảm họa Ảnh: Chụp màn hình China Daily

Hàng ngàn rạp chiếu ở Mỹ đang trong tinh thần đón nhận những bản phim mới đã qua chỉnh sửa của Những chú mèo, trong khi tác phẩm này đã xuất xưởng tại thị trường nội địa hôm 20.12 vừa qua. Chuyển thể từ tác phẩm sân khấu nhạc kịch cùng tên của Andrew Lloyd Webber, Cats kể về những chú mèo trong một đêm nọ phải quyết định nhiều thứ quan trọng trong đời. Tác phẩm nhiều màu sắc, giàu tính chuyển động cùng dàn nhân vật đình đám như Taylor Swift, Idris Elba, James Corden... không chiếm được cảm tình của giới phê bình lẫn khán giả đại chúng. Ngay từ khi trailer đầu tiên của phim công bố, báo chí phương Tây đồng loạt đưa tin tạo hình nhân vật khiến người xem cảm thấy kinh dị hơn là đáng yêu.

Tạo hình nhân vật nhím Sonic trước (trái) và sau khi chỉnh sửa Ảnh: Paramount

Trên trang Rotten Tomatoes, phim được chấm 19%, bị xem là thảm họa phòng vé cuối năm 2019. Việc hãng Universal "thay máu" cho tác phẩm nhằm mong cứu vãn tình hình phòng vé thê thảm của nó. Hãng phim cho biết việc thay đổi kỹ xảo trong phim sẽ không làm ảnh hưởng đến thời lượng tác phẩm. Theo cập nhật của The Hollywood Reporter, từ ngày 20.12, Cats có doanh thu mở màn ảm đạm khi chỉ thu về 2,6 triệu USD doanh thu nội địa. Sang ngày 22.12, doanh thu phim nhích dần lên 6,5 triệu USD từ 3.380 rạp chiếu. Tổng doanh thu toàn cầu của phim là 10,9 triệu USD, khiến cho phim đối mặt với nguy cơ thua lỗ bởi kinh phí bỏ ra đến 95 triệu USD.

Việc sửa phim một cách bất đắc dĩ của Cats giống như tác phẩm Sonic the Hedgehog (tựa Việt: Nhím Sonic) trước đây. Dựa trên thương hiệu game kinh điển cùng tên của hãng Sega, đạo diễn Jeff Fowler đã chuyển thể chú nhím có tốc độ di chuyển nhanh khủng khiếp lên màn ảnh rộng song lại khiến cho khán giả cảm thấy kinh dị từ trailer đầu tiên được trình làng.