Cha đẻ 'Deadpool' viết kịch bản ‘Cướp biển vùng Caribê 6'

Nếu trong bốn phần phim đầu, nhà sản xuất đặt trọn niềm tin vào hai cây viết chủ đạo là Ted Elliott và Terry Rossio thì sang đến Pirates of the Caribbean 5, Disney lại quyết định “đổi gió” khi mời Jeff Nathanson đảm nhận phần kịch bản. Và với dự án lần này, nhà Chuột lại quyết đi một bước táo bạo khi chọn tác giả của loạt phim Deadpool chấp bút cho hải trình tiếp theo của thuyền trưởng Jack Sparrow (Johnny Depp thủ vai) và những người bạn. Tuy chưa có xác nhận chính thức từ phía nhà sản xuất nhưng thông tin này đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ loạt phim đình đám này.

Ảnh: Getty Images Ngoài nam chính Ryan Reynolds (đứng giữa), bộ đôi biên kịch kỳ cựu này đóng vai trò không nhỏ trong việc tạo dựng thương hiệu phim Deadpool

Rhett Reese và Paul Wernick là hai cây bút khá nổi tiếng tại Hollywood. Bộ đôi này từng viết kịch bản cho nhiều tác phẩm đình đám như: Life (Mầm sống hiểm họa), G.I. Joe: Retaliation (G.I. Joe báo thù) và hai phần của Zombieland (Vùng đất thây ma). Năm 2015, hai biên kịch này hợp tác cùng 20th Century Fox để cho ra đời Deadpool, bộ phim hành động đầy bạo lực nhưng vẫn dí dỏm và hài hước được chuyển thể từ bộ truyện tranh nổi tiếng của Marvel Comics. Hai phần phim của Quái nhân Deadpool do Rhett Reese và Paul Wernick chấp bút đã đem về cho Fox hơn 1,5 tỉ USD trên toàn cầu.

Với sự tham gia của hai biên kịch từng làm nên tên tuổi của siêu phẩm Deadpool, Cướp biển vùng Caribê 6 đang được kỳ vọng sẽ duy trì phong độ ổn định của năm phần phim trước.

Ảnh: Disney Nếu nhận lời Disney, Rhett Reese và Paul Wernick sẽ phải gánh trên vai trọng trách tiếp nối chuỗi thành công vang dội của năm phần "Cướp biển" trước đó

Sau 15 năm tạo dựng thương hiệu cướp biển, năm phần phim Pirates of the Caribbean đã đem về cho “ông lớn” Disney doanh thu 4,5 tỉ USD trên toàn cầu. Đây cũng là cái tên có mặt trong Top 10 loạt phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Phần gần đây nhất là Salazar báo thù phát hành năm 2017 cho thấy sức hút của thương hiệu này vẫn chưa hề suy giảm khi thu về 767 triệu USD và trở thành một trong số những phim có doanh thu cao nhất năm. Hiện những thông tin về phần sáu của Pirates of the Caribbean vẫn chưa được tiết lộ.