Cha đẻ phim 'Vua thời trang' gây tranh cãi vì coi thường phụ nữ trong webtoon

Bộ truyện tranh có chi tiết nhận “gạch đá” từ dân Hàn là Bokhak Wang (King of the Returnees). Trong bộ webtoon có tình tiết nhân vật nữ thực tập sinh Bong Ji Eun cùng công ty ra ngoài liên hoan. Nhân vật vừa mở một con hàu vừa nói: “Có chăm chỉ thế nào, học cao ra sao, bằng cấp nỗ lực... đến đâu, thì ai cũng cần một công việc”. Chi tiết con hàu trong webtoon bị chỉ trích vì cách Bong Ji Eun cầm cục đá để đâm vào con hàu để mở nó ra khiến độc giả cho rằng Kian 84 đang cố tình hạ thấp phụ nữ.

Thêm vào đó, theo báo The Korea Times, việc Kian 84 sử dụng quá nhiều hình ảnh khiêu dâm trong truyện tranh của mình đã dẫn đến phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng. Sau đó, Kian 84 đã xin lỗi độc giả và sửa con hàu thành con cua. Kian 84 giải thích: “Tôi đã xem lại nhận xét của độc giả về tình tiết gây hiểu nhầm của câu chuyện và sửa lại lời thoại lẫn hình ảnh. Đáng lẽ tôi nên suy nghĩ nhiều hơn về chi tiết này và sửa nó ngay trên bản thảo”.

Thế nhưng, màn chữa cháy của tác giả vẫn không làm khán giả nguôi giận. Cuối tuần trước, độc giả tập hợp gần 65.000 chữ ký cho bản kiến nghị gửi lên trang web chính thức của Nhà Xanh (dinh Tổng thống Hàn Quốc) để loại Kian 84 ra khỏi chương trình truyền hình thực tế ăn khách I Live Alone (đài MBC) mà “cha đẻ” của Bokhak Wang đang tham gia. Theo một số người hâm mộ webtoon, Kian 84 từng bị chỉ trích vì coi khinh người khuyết tật và thậm chí phân biệt chủng tộc. Lý do tác giả của webtoon Bokhak Wang bị phản đối đa phần vì người dân Hàn Quốc cho rằng những truyện Kian 84 cổ xúy định kiến tiêu cực về trường đại học tỉnh lẻ, phân biệt chủng tộc, coi thường lao động nhập cư, người khuyết tật và phụ nữ.

Kian 84 xin lỗi độc giả và sửa con hàu thành con cua. Kian 84 tham gia chương trình ‘I Live Alone’ và được yêu thích vì hài hước và bình dị (ảnh dưới, bên trái) Ảnh: Korea Times

Tuy nhiên, đài MBC, ê-kíp sản xuất chương trình I Live Alone cho biết họ không có ý định cắt sóng Kian 84. Thời gian qua, tác giả webtoon Kian84 thu hút người xem vì khiếu hài hước và khả năng tung hứng với người tham gia chương trình. Kian84 cũng được lòng không ít người vì tính tình giản dị, đời thường ở I Live Alone. Trong khi đó, Webtoon Naver, hiện là nền tảng webtoon lớn nhất tại Hàn Quốc, cho biết họ không có nhiều quyền kiểm soát nội dung trong các tác phẩm sắp tới của Kian 84, vì điều đó có thể cấu thành hành vi vi phạm quyền tự do ngôn luận.