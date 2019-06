Chân Cardi B biến dạng do phẫu thuật thẩm mỹ

Mới đây Cadi B vừa chia sẻ hình ảnh về tình trạng đôi chân sưng phù kèm theo dòng trạng thái: “Hãy nhìn xem đôi chân của tôi sung phù như thế nào khi đi máy bay. Thậm chí, dạ dày của tôi còn sưng hơn thế”. Theo nữ ca sĩ chia sẻ thì đây chính là hậu quả của những cuộc phẫu thuật thẩm mỹ liên tục, Cardi B viết trên trang Twitter: “Tất cả các show diễn của tôi đã phải hủy mặc dù đã bán hết vé. Tôi cảm thấy chân mình sưng lên khi xuống máy bay đồng thời tôi cảm nhận được bụng và lưng của tôi đã đau như thế nào. Tôi nghĩ nguyên nhân là do phẫu thuật thẩm mỹ. Làm ơn hãy dừng hành hạ tôi!”. Với một đôi chân sưng phù và cơ thể đau nhức, Cardi B bắt buộc phải hủy show diễn tại một lễ hội hôm 9.6. Ban tổ chức đã phải xin lỗi khán giả vì “cô nàng lắm chiêu” này đã không thể lên sân khấu.

Trước đó, nữ rapper đã từng tâm sự với fan về tình trạng sức khỏe của mình tại Beale Street Music Festival: “Đáng lẽ tôi nên hủy show diễn hôm nay. Tôi thật sự cảm thấy bị đau khi phải di chuyển quá nhiều”. Nguyên nhân dẫn đến sự khó chịu của nữ ca sĩ là do trước đó cô đã tiến hành hút mỡ để có được một thân hình hoàn hảo khi biểu diễn.

Nữ ca sĩ thường xuyên than phiền về tình trạng sức khỏe không ổn định của mình mà một trong những nguyên nhân chính là do cô liên tục tiến hành các cuộc trùng tu nhan sắc để có được thân hình mơ ước. Bác sĩ cũng đã khuyên nữ rapper 27 tuổi này nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn và không nên đặt nặng vấn đề biểu diễn vì việc di chuyển nhiều sẽ làm cho cơ thể của Cardi B lâu phục hồi. Được biết, Cardi B cũng đã hủy hàng loạt show diễn của mình vào tháng 5 cũng vì lý do sức khỏe.

Ảnh: FBNV Để có được thân hình mơ ước, nữ rapper tai tiếng sẵn sàng chấp nhận mọi đau đớn từ phẫu thuật thẩm mỹ

Đối thủ của Nicki Minaj luôn mơ ước sở hữu một cơ thể hoàn hảo với vòng một và vòng ba “siêu khủng” cho nên cô không ngần ngại sử dụng “dao kéo” để có được thân hình như ý. Thời gian gần đây, nữ ca sĩ cũng thoải mái hơn trong việc chia sẻ về các quá trình tân trang nhan sắc của bản thân, nữ rapper đã tiết lộ rằng vòng một của cô đang trong quá trình lành lại sau một cuộc trùng tu mới đây.

Cardi B bắt đầu sự nghiệp vào năm 2015 và trở nên nổi tiếng vào năm 2017 với album Bodak Yellow. Từ đó, cô dần vươn lên trở thành một trong những nữ rapper nổi tiếng của thế giới với hàng loạt đề cử và giải thưởng âm nhạc Grammy danh giá.

Cardi B cũng từng gây sốc với việc thừa nhận mình từng làm vũ nữ thoát y vào năm 19 tuổi và cô cho rằng nghề nghiệp đó mang đến cho mình nhiều điều tích cực hơn trong cuộc sống. Cardi B cũng có một đời tư cá nhân khá ồn ào khi cô đã tấn công nữ đồng nghiệp Nicki Minaj ngay trong một sự kiện thời trang lớn. Vụ việc này đã khiến cho người hâm mộ của cô vô cùng thất vọng và scandal này cũng gây ảnh hưởng ít nhiều đến tên tuổi của nữ rapper.

Cardi B đã kết hôn với rapper Offset vào năm 2016 và họ có với nhau một cô con gái. Cách đây vài tháng, cặp vợ chồng tai tiếng này đã tái hợp lại với nhau sau một khoảng thời gian chia tay.