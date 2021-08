Chân dung Nữ hoàng Anh gây tranh cãi trong triển lãm của Lucian Freud

Tờ The Guardian đưa tin Bảo tàng Quốc gia London (Anh) sẽ tổ chức triển lãm tranh kỷ niệm 100 năm ngày sinh của họa sĩ Lucian Freud (1922 - 2011) - cháu trai của nhà phân tâm học lừng danh Sigmund Freud, từ đầu tháng 10.2022 đến tháng 1.2023. Dĩ nhiên, triển lãm tác phẩm nghệ thuật của danh họa Lucian Freud không thể thiếu bức chân dung Nữ hoàng Anh Elizabeth II nổi tiếng vẽ năm 2001. Nữ hoàng Elizabeth II nhận lời làm người mẫu cho Lucian Freud sau nhiều lần thương thảo. Bức chân dung nhiều màu sắc này được họa sĩ tặng cho Nữ hoàng và hiện vẫn là một trong những tác phẩm miêu tả bất thường về Nữ hoàng, gây tranh cãi trong giới phê bình cũng như công chúng.

Bức chân dung vẽ Nữ hoàng Elizabeth trông thật nghiêm khắc, được báo The Guardian ca ngợi là bức chân dung về nhân vật hoàng gia đẹp nhất trong 150 năm qua. Một số nhà phê bình ca ngợi bức tranh là táo bạo và trung thực. Ở chiều ngược lại, nhiều người như Arthur Morrison, biên tập viên của tờ The Times of London, cho rằng Nữ hoàng trong tranh trông giống như một quả bóng bầu dục rướn về phía trước hoặc giống như một trong những chú chó cưng của bà. Nữ hoàng Elizabeth II là người yêu động vật và đàn chó Corgi của bà nổi tiếng khắp thế giới . Bà có ít nhất 30 chú chó Corgi kể từ khi trở thành Nữ hoàng.