Chán lên phố, cừu Shaun chuyển sang du hành vũ trụ trong phần 2 ‘Shaun The Sheep’

Năm 2015, phần phim Shaun the Sheep Movie (tựa Việt: Cừu quê ra phố) xoay quanh chuyến khám phá vui nhộn của Shaun cùng những người bạn lần đầu từ nông trại ra phố thị được trình làng, đem lại tiếng cười cho nhiều người xem, nhất các khán giả nhí. Tiếp nối thành công của “người tiền nhiệm”, sắp tới, chú cừu Shaun sẽ tái ngộ người hâm mộ qua bộ phim Shaun the Sheep: Farmageddon (tựa Việt: Shaun the Sheep: Người bạn ngoài hành tinh).

Sự xuất hiện của người bạn ngoài hành tinh khiến Shaun được dịp tận hưởng nhiều trải nghiệm mới ẢNH: AARDMAN ANIMATIONS

Trở lại màn ảnh rộng trong phần phim mới, Shaun the Sheep vẫn mở đầu với bối cảnh là nông trại quen thuộc - nơi cừu Shaun thông minh, tinh quái cùng những “đồng bọn” cũng ranh ma không kém, được đặt trong tầm kiểm soát của chú chó Bitzer nghiêm khắc. Vào một ngày nọ, Shaun vô tình bắt gặp Lu-la, một sinh vật ngoài hành tinh đang đi lạc vào nông trại, cả hai nhanh chóng trở thành đôi bạn mới. Với những sức mạnh đặc biệt của mình, Lu-la đã gây ra không ít rắc rối cho bầy cừu cùng những người xung quanh. Đứng trước tình thế nan giải, Shaun những “đồng bọn” thân thiết của mình đã nhanh chóng thoát khỏi mác vô dụng, tinh nghịch để cùng nhau hợp lực tìm cách giúp Lu-la có thể trở về hành tinh của “cô bé”.

Nếu như ở phần phim trước, khán giả được dịp chiêm ngưỡng những tình huống “dở khóc dở cười” của bầy cừu khi rời nông trại thân thuộc để vật lộn nơi phố thị thì trong Shaun the Sheep: Farmageddon, hành trình của Shaun cùng những người bạn sẽ còn lạ lẫm và hài hước hơn khi cả hội đã rời xa Trái đất để lao vào hành trình khám phá thiên hà bao la. Thêm vào đó, sự xuất hiện của gã đàn ông lạ mặt với những âm mưu nham hiểm khiến cuộc phiêu lưu của Shaun cùng bạn mới trở nên gay cấn, kịch tính và hài hước hơn.

Hành trình ngoài không gian mà nhóm bạn của Shaun phải vượt qua ẩn chứa nhiều tình huống vui nhộn, hài hước nhưng cũng nhẹ nhàng, đầy cảm xúc ẢNH: AARDMAN ANIMATIONS

Shaun the Sheep: Farmageddon vẫn theo phong cách phim câm, tuy nhiên, điều đó không làm giảm đi sự hài hước ngược lại còn cho phép khán giả có thể tập trung theo dõi các tình tiết của tác phẩm mà không bị bó buộc về mặt ngôn ngữ. Tác phẩm được chăm chút tỉ mỉ về tạo hình, biểu cảm nhân vật cho đến từng bối cảnh xuất hiện trong phim. Đặc biệt, Shaun the Sheep: Người bạn ngoài hành tinh là một lựa chọn thú vị cho những khán giả từng mê mẩn những bộ phim hoạt hình theo phong cách stop motion như: Coraline, Wallace & Gromit, The Nightmare Before Christmas… Phim không có bất cứ lời thoại nào song bù lại phần âm nhạc được đầu tư công phu với các giai điệu được lồng ghép khéo léo trong từng cảnh quay, góp phần tạo nên sức hút cho phần hình ảnh.

Shaun the Sheep: Người bạn ngoài hành tinh dự kiến khởi chiếu tại phòng vé Việt vào 27.9 tới.