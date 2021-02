Cháu nội Nữ hoàng Anh - William: Hành vi của vợ chồng Harry là ‘thiếu tôn trọng’

William - con trai cả của Thái tử Charles Vương quốc Anh được cho là không hài lòng với cách mà em trai Harry phản ứng trước thông báo của Nữ hoàng Elizabeth rằng Harry và vợ Meghan Markle đã chính thức rời khỏi hoàng gia. William (38 tuổi) đã “thực sự buồn và bị sốc" về hành vi của em trai mình.

Một tuyên bố của Cung điện Buckingham được đưa ra vào hôm 19.2 xác nhận rằng Harry (36 tuổi) và Meghan Markle (39 tuổi) sẽ không trở lại tư cách hoàng gia. Thông báo được đưa ra chỉ hơn một năm sau khi Công tước và Công nương xứ Sussex lần đầu tiên chia sẻ kế hoạch không quay trở lại với tư cách là thành viên phục vụ hoàng gia. Nữ hoàng Anh cho hai người 1 năm để suy nghĩ lại nhưng nay thì mọi việc đã đến hồi kết. Harry và vợ sẽ không còn giữ sự bảo trợ của mình nữa đối với với nhiều tổ chức từ thiện của Vương quốc Anh.

Vợ chồng Harry và Meghan Markle ẢNH: PEOPLE

“Sau cuộc trò chuyện với Công tước xứ Sussex, Nữ hoàng đã viết thư xác nhận rằng khi rời khỏi công việc của hoàng gia, vợ chồng Harry không thể tiếp tục với trách nhiệm và nghĩa vụ đi kèm đối với hoàng gia”, tuyên bố của Cung điện Buckingham nêu rõ. Đáp lại, Harry và Meghan tuyên bố: “Tất cả chúng ta đều có thể sống một cuộc sống phục vụ cộng đồng”.

Tờ The Sunday Times dẫn các nguồn tin thân cận với William cho biết anh “rất buồn vì những gì đã xảy ra”, đồng thời nhận thấy hành vi của Harry và Meghan là “xúc phạm và thiếu tôn trọng”. Bạn bè của hai anh em cũng nói với báo giới rằng ngay cả sau những diễn biến mới nhất, họ vẫn tin rằng William và Harry sẵn sàng hàn gắn mối quan hệ rạn nứt của họ. Một người bạn của William nói với The Sunday Times: “Anh ấy rất buồn vì những gì đã xảy ra, hi vọng rằng mối quan hệ của anh ấy và Harry sẽ được hàn gắn trong thời gian tới”.

Các tổ chức khác sẽ trở lại với quyền điều hành của Nữ hoàng Anh bao gồm Quỹ thịnh vượng chung của Nữ hoàng, Liên đoàn Bóng bầu dục quốc gia, Nhà hát Quốc gia Hoàng gia, Hiệp hội các trường Đại học Khối thịnh vượng chung…