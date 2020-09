‘Chị chị em em’ của Kathy Uyên, Thanh Hằng tham dự Liên hoan phim Busan

Chị chị em em (tựa tiếng Anh: Sister Sister) là bộ phim Việt Nam duy nhất góp mặt tại Liên hoan phim (LHP) Busan 2020, theo công bố của ban tổ chức. Phim sẽ trình chiếu tại hạng mục A Window on Asian Cinema (Cửa sổ điện ảnh châu Á).

Với lần tham dự LHP uy tín tại Hàn Quốc này, đại diện nhà sản xuất phim trả lời PV Thanh Niên: “Năm ngoái chúng tôi đã nhận được lời mời, nhưng vì thủ tục không kịp hoàn thành nên lỗi hẹn. Năm nay nhờ sự nỗ lực của hãng Muse Films, nhà sản xuất Timothy Linh Bui - người đồng viết kịch bản phim Ba mùa thắng giải Grand Jury ở LHP Sundance (Mỹ)..., phim đã vinh dự có mặt. Tuy nhiên, Chị chị em em chỉ tham gia với tư cách trình chiếu chứ không phải dự thi. Tất nhiên, nếu phim nào có yếu tố độc đáo, đáng cổ vũ thì ban tổ chức sẽ đề xuất những giải thưởng nhỏ phù hợp để trao giải chứ hạng mục A Window on Asian Cinema không có những giải thưởng đã định sẵn từ trước trong hệ thống giải”.

Thanh Hằng và Chi Pu trong phim Chị chị em em Ảnh: ĐPCC

Đạo diễn Kathy Uyên – từng là nữ diễn viên đóng chính các phim: Chuyện tình xa xứ, Để Mai tính, Âm mưu giày gót nhọn…, cho biết: “Ê kíp làm phim Chị chị em em rất vinh dự khi được tham dự LHP Busan năm nay. Đây là bộ phim điện ảnh đầu tay của chúng tôi và đó sẽ là động lực cổ vũ lớn để chúng tôi làm tiếp những phim khác sắp tới. Bộ phim Chị chị em em là thành quả lớn nhất từ trước đến nay của tôi và tôi rất biết ơn vì được gặp gỡ nhiều người giúp tôi phát triển sự nghiệp”.

Chị chị em em chiếu rạp Việt Nam vào giữa tháng 12.2019, cùng lúc với Mắt biếc của Victor Vũ nên doanh thu có bị cạnh tranh và kết quả thu về được khoảng 75 tỉ đồng. Đây cũng được xem là thành công khi kinh phí phim ở mức trên dưới 22 tỉ đồng. Nội dung chính của Chị chị em em có yếu tố đồng tính nữ và nặng về tâm lý ngược đảo của nhân vật, xoay quanh bộ ba Kim (Thanh Hằng đóng) - Huy (Lãnh Thanh) – Nhi (Chi Pu), và mỗi nhân vật đều có những góc khuất riêng đan xen lẫn nhau, đem tới bất ngờ lớn ở cuối phim.

Đạo diễn Kathy Uyên (trái) thị phạm diễn xuất trong một cảnh quay Ảnh: ĐPCC

Thanh Hằng và Lãnh Thanh đóng vai đôi vợ chồng nhiều khúc mắc trong Chị chị em em Ảnh: ĐPCC

Cùng với Chị chị em em, tại LHP Busan 2020, bộ phim The Paper Tigers của đạo diễn người Mỹ gốc Việt Tran Quoc Bao (được xếp đại diện cho điện ảnh Mỹ) cũng được trình chiếu trong A Window on Asian Cinema và phim ngắn Bình của đạo diễn Phạm Quốc Dũng (từng đoạt giải nhất cuộc thi Dự án phim ngắn CJ 2019 do CGV Việt Nam tổ chức) cũng có tên trong danh sách các phim dự thi ở hạng mục Asian Short Film Competition (Phim ngắn châu Á).

Đạo diễn Phạm Quốc Dũng (phải) trong lần nhận giải nhất Dự án phim ngắn CJ 2019 do CGV Việt Nam tổ chức với phim Bình Ảnh: CGV

Năm 2019, tại LHP Busan, VN có 4 phim Việt chiếu ở hạng mục Cửa sổ điện ảnh châu Á là: Anh trai yêu quái, Bí mật của gió, Thưa mẹ con đi, Bắc Kim Thang; còn phim Ròm dự thi ở hạng mục chính và đã thắng giải quan trọng Phim hay nhất của New Currents - giải cao nhất tại LHP.