Chi Dân bị 'ném đá' dữ dội vì cải trang thành 'ma giáo mặt đen'

Công an truy tìm ‘'ma giáo'’ mặt đen



Sự xuất hiện của ‘'ma giáo'’ mặt đen khiến người dân không khỏi hoang mang, thậm chí là sợ hãi. Liên quan đến sự việc này, chiều 5.12, đại tá Vương Tiến Dũng, Trưởng Công an quận Hà Đông (Hà Nội), cho biết sau khi nhận được phản ánh qua Sự xuất hiện của ‘'ma giáo'’ mặt đen khiến người dân không khỏi hoang mang, thậm chí là sợ hãi. Liên quan đến sự việc này, chiều 5.12, đại tá Vương Tiến Dũng, Trưởng Công an quận Hà Đông (Hà Nội), cho biết sau khi nhận được phản ánh qua mạng xã hội rằng nhóm “ma giáo mặt đen” này hoạt động trên địa bàn, khiến người dân hoang mang, lo sợ, đơn vị đã cho lực lượng đi nắm bắt tình hình, tìm người này về để làm rõ lai lịch, nhân thân, bên cạnh đó có những biện pháp phòng ngừa. Tuy nhiên, đến chiều 5.12, vẫn chưa thấy người này xuất hiện lại trên địa bàn. Trong khi đó, một đại diện Công an quận Hà Đông cho Thanh Niên biết, thông tin có một nhóm “ma giáo mặt đen” kỳ quái cầm đầu gà, xúc xích đi ăn xin lan truyền trên mạng xã hội khiến cộng đồng hoang mang là không chính xác. Qua đối chiếu, xác minh các hình ảnh cho thấy, chỉ có 1 người đàn ông biểu hiện tâm lý không bình thường đi xin tiền người dân, chứ chưa có hành vi nào gây nguy hiểm. Đan Hạ - Trần Cường