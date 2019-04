Chi Pu bị á quân 'Sing my song' tố đạo nhạc của Bùi Anh Tuấn

Mới đây, á quân Sing my song 2016 Trương Thảo Nhi đã đăng đàn tố ca khúc mới của Chi Pu là Anh ơi ở lại có giai điệu gần giống ca khúc Buông mà nhạc sĩ Nguyễn Duy Anh viết riêng cho Bùi Anh Tuấn. Không riêng Chi Pu bị "đá xéo" mà trong status được đăng tải, Trương Thảo Nhi còn công kích cả Min khi khẳng định: "Bài mới của Min nghe cũng hay á, mà giống And One của Taeyeon quá".

Việc thẳng thừng đưa ra quan điểm như vậy của Trương Thảo Nhi vướng phải những ý kiến trái chiều. Các fan của Chi Pu cho rằng Trương Thảo Nhi đang cố tình tạo "phốt" để nổi theo tên tuổi của hot girl Hà thành. Nhiều người còn liên tục công kích Trương Thảo Nhi vì trước đây đã từng hai lần vướng phải lùm xùm "đạo nhạc" nước ngoài. Cụ thể, ca khúc Tự sự tuổi 25 bị cho rằng y hệt một ca khúc của thí sinh được yêu thích ở Sing my song Trung Quốc mùa thứ 2 và sáng tác Hạt li ti của cô có phần điệp khúc na ná hit đình đám Stay của Rihanna.

Ảnh: Chụp màn hình Dòng trạng thái của Trương Thảo Nhi khiến fan Chi Pu và Min tức giận

Trước những bình luận công kích của khán giả, Trương Thảo Nhi đã ẩn đi status này. Trao đổi với nữ ca sĩ, cô cho biết: "Cá nhân tôi nghe nhạc bình thường và nhận xét nó như vậy. Tôi không xóa đi stutus mà chỉ để ở chế độ riêng tư thôi. Tôi không phải ghét Chi Pu hay gì cả, đơn giản vì tôi thấy giai điệu nó giống với lời bài hát của một người anh thì tôi nói như vậy. Đây là ý kiến của cá nhân và tôi nghĩ không chỉ riêng tôi mà nhiều người cũng nhận thấy điều đó. Tôi vẫn xem MV và khen ngợi Chi Pu cả về âm nhạc và hình ảnh, cũng phải thừa nhận phần ý tưởng trong MV mới của Chi quá xuất sắc, tôi thấy cô ấy đã có sự tiến bộ hơn về phần âm nhạc, rõ ràng là như vậy. Tuy nhiên, khi ca khúc mới này giống với bài hát Buông của Bùi Anh Tuấn thì tôi nhận xét đưa ra ý kiến của bản thân thôi".

Ảnh: NVCC Sản phẩm âm nhạc lần này của Chi Pu được khen ngợi về mặt hình ảnh

Ngoài ra, á quân Sing my song 2016 khẳng định không cố tình tạo scandal để nổi tiếng hay "dựa hơi" giọng ca Từ hôm nay. "Nhiều người nói tôi ăn theo danh tiếng của Chi Pu, nếu tôi muốn dựa vào những cái này để nổi tiếng, tôi nghĩ mình đã tạo scandal lâu rồi chứ không đợi đến hôm nay. Tôi nghĩ mình có quyền đưa ra ý kiến, quan điểm của bản thân. Còn việc để dòng trạng thái ở chế độ riêng tư vì tôi không muốn bị làm phiền bởi những bình luận của khán giả, tôi vẫn để bạn bè thấy được đó. Tôi không sợ bị ném đá hay bị fan Chi Pu vô chửi bới hay nói những câu khó nghe. Dù có gặp Chi Pu thì tôi cũng không ngại vì tôi nghĩ mình nói đúng nên chẳng có việc gì phải ngại cả. Còn với chị Min, khi sản phẩm lần này của chị ấy có giai điệu giống, không phải không có cơ sở mà tôi nói vậy. Tôi đã lên YouTube và nghe bản mà người ta ghép hai ca khúc lại với nhau và thấy nó giống thật nên tôi mới dám nói. Tôi và Min cũng thẳng thắn với nhau, khi sản phẩm của tôi không tốt thì chị ấy cũng góp ý, nhận xét thẳng thắn là nó không hay hay chưa được tốt, tôi cũng vẫn vui vẻ", cô thẳng thắn.

Ảnh: FBNV Nữ ca sĩ sinh năm 1992 từng thành công với ca khúc Bốn chữ lắm song ca cùng Trúc Nhân

Liên hệ với Chi Pu, quản lý của cô chia sẻ: "Chúng tôi không quan tâm đến chuyện này nên cũng không muốn đưa ra ý kiến gì về status. Theo chúng tôi biết thì Trương Thảo Nhi cũng đề cập đến một người khác nữa và cô ấy cũng đã xóa dòng stutus này rồi. Chuyện này cũng quá nhỏ so với những phản hồi hiện tại nên chúng tôi cũng không bị ảnh hưởng. Mỗi người có một cái nhìn, có thể vô tình họ thấy rồi sau đó họ thấy sai thì họ xóa nó đi. Mục đích của mỗi người là khác nhau nên chúng tôi cũng không quan tâm nhiều".

Trước đó, những sản phẩm âm nhạc của Chi Pu cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều của đồng nghiệp. Trả lời về những ồn ào này, cô nói: "Nếu nói tôi không quan tâm thì sai, nhưng nó không phải là yếu tố để quyết định tôi có đi tiếp hay không. Những lời nói đó cũng chỉ là một trong những lời tiêu cực như những phản ứng trái chiều của khán giả ngoài kia mà tôi tiếp nhận. Cái chính là mình phải kiên định và tin vào bản thân mình. Tôi đã làm được điều đó".