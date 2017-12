Lịch sử quần jeans

Theo trang web historyofjeans.com, dù ra đời từ vùng hoang dã miền tây nước Mỹ nhưng quần jeans (quần bò) lại có nguồn gốc từ… Genoa, Ý. Vải may quần jeans được gọi là jean hay jeane ở châu Âu, sản xuất từ bông vải to sợi. Vào thế kỷ 18, chất liệu vải này được sử dụng nhiều để may trang phục cho giới công nhân và nô lệ.

Đến giữa thế kỷ 19, giới đào vàng bắt đầu đổ xô đến Mỹ nên rất cần một chiếc quần bền bỉ, giúp người thợ đào vàng không bị trầy xước khi làm việc. Câu chuyện bắt đầu từ Levi Strauss - một người Đức đã đến New York (Mỹ) vào năm 1851. Năm 1853, ông chuyển sang San Francisco ở bờ Tây, gia nhập vào đội ngũ doanh nhân ở đây, chuyên kinh doanh vải sợi. Một trong những khách hàng thân thiết của Strauss là Jacob W.Davis chuyên may trang phục và lều bạt, chăn bông đã đặt ông may một chiếc quần bền chắc dành cho giới đào vàng. Levi Strauss nghĩ ngay đến thứ vải dệt từ bông ở quê hương châu Âu, giờ đang được sử dụng để làm lều bạt ở châu Mỹ. Lập tức, Levi Strauss thiết kế chiếc quần jeans dành cho các công nhân làm trong vùng mỏ. Ông cũng là người đầu tiên nghĩ ra cách đóng những đinh đồng nhỏ vào góc túi quần để tăng cường độ bền chắc.

Ngày 20.5.1873, Jacob W.Davis và Levi Strauss nhận bằng sáng chế cho chiếc quần jeans với các đinh tán. Đây được coi là ngày ra đời chính thức của quần jeans. Chiếc quần dần dần được các thợ mỏ, thợ đào vàng yêu chuộng vì không sờn rách như trước đây. Năm 1890, Levi Strauss & Company ra đời, nhà máy đầu tiên đặt tại San Francisco. Sau đó lần lượt 2 đối thủ của Levi Strauss xuất hiện, là Wrangler (1905) và Lee (1911).

Khi Thủ tướng Canada Justin Trudeau tham gia một sự kiện trên đường phố Montreal với người đồng cấp Ireland Leo Varadkar hồi tháng 8 qua, nhà lãnh đạo xứ sở Bắc Mỹ đã thoải mái diện quần jeans trắng, khiến các tạp chí dành cho đàn ông như GQ không ngớt lời khen ngợi. Kể từ khi nhậm chức vào năm 2015, Thủ tướng Canada thường xuyên mặc trang phục jeans tại tòa thị chính, gặp gỡ công dân Canada, hoặc tham gia sự kiện với hoàng tử Anh Harry. Có thể nói, ông Trudeau là hình mẫu dễ thấy nhất của hiện tượng gọi là “power jeans”, tức trào lưu các nhà lãnh đạo thế giới xuất hiện trước công chúng trong chiếc quần bò như bao người bình thường khác.

Cách đây gần 10 năm, tờ The Wall Street Journal đã có bài viết phản ánh xu hướng “jeans hóa” trong chính trường. Trên thực tế, từ vài năm trước, jeans đã trở thành một trang phục hợp lệ cho giới nắm quyền lực trên toàn cầu, được lựa chọn vào những dịp mà người mặc muốn rũ bỏ vẻ ngoài kiểu cách, khó gần. Họ cho thấy mình sẵn sàng xắn tay áo và “đào” việc đến tận gốc rễ.

Trong những năm qua, số nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo đất nước gia nhập “câu lạc bộ jeans quyền lực” ngày càng tăng lên. Tổng thống Mỹ Barack Obama khi đương nhiệm đã mặc jeans ngay từ năm đầu tiên trở thành chủ nhân Nhà Trắng. Thậm chí ông còn tự nhận xét mình “trông rất phong độ với đồ jeans” khi lên sóng với người dẫn chương trình Ryan Seacrest của Mỹ vào năm 2014. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Dmitry Medvedev cũng không ngoại lệ. Hai ông thường xuyên xuất hiện với trang phục jeans trong các sự kiện ngoài trời, khi đóng vai trò chủ nhà hướng dẫn cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi thăm Crimea vào năm 2015. Ông Medvedev từng đón tiếp vợ chồng Tổng thống Obama thăm Moscow vào năm 2009 trong trang phục mà theo tờ The Washington Post là mang đến “sự thoải mái và mạnh mẽ”. Nữ Thủ tướng Anh Theresa May cũng nhận được những lời trầm trồ khi diện quần jeans bó vô cùng hợp thời trang trong nhiều sự kiện. Phong cách của bà May phản ánh sự thay đổi trong quan điểm của giới lãnh đạo xứ sở sương mù.

Tờ The Telegraph UK vào năm 2013 đưa tin Viện các giám đốc, một trong những tổ chức doanh nhân danh giá nhất của Anh, đã cập nhật quy cách phục trang mới. Theo đó, các thành viên của viện - các giám đốc được phép mặc quần jeans, áo thun, giày thể thao khi đến trụ sở của tổ chức tại trung tâm London. Đài CNBC (Mỹ) cũng cho biết các lãnh đạo đầu tàu trong giới công nghệ ở Thung lũng Silicon như nhà đồng sáng lập Apple quá cố Steve Jobs và Tổng giám đốc điều hành, nhà đồng sáng lập Facebook Mark Zuckerberg gần như lúc nào cũng xuất hiện trong bộ quần jeans áo thun. Đối với họ, việc tạo ra phong cách thân thiện, dễ dàng tiếp xúc và trao đổi, đóng vai trò quan trọng để có thể lãnh đạo tốt, như Sheldon Yellen, Tổng giám đốc điều hành Hãng Belfor với doanh thu hơn 1,5 tỉ USD/năm, đã tiết lộ.

Đỗ Tuấn - Thụy Miên