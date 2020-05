Choáng với quá khứ của 'ông trùm' Simon Cowell: Thích sex tập thể, giật cả vợ bạn thân

Simon Phillip Cowell sinh năm 1960, là một doanh nhân và nhà sản xuất chương trình truyền hình nổi tiếng người Anh. Ông nổi tiếng trên truyền hình với vai trò là giám khảo của nhiều cuộc thi lớn như Pop Idol, American Idol, The X-Factor hay Britain's Got Talent. Simon Cowell được nhận xét là khó tính khi thường xuyên đưa ra những lời nhận xét khá khắc nghiệt đối với các thí sinh trong các cuộc thi. Simon Cowell còn được biết đến là người thành lập và bảo trợ cho ban nhạc nổi tiếng bao gồm Il Divo, Westlife và One Direction.