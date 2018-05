Chồng cũ diễn viên ‘Hậu duệ mặt trời’ bị điều tra vì dùng cần sa

Vào ngày 29.5, Đơn vị điều tra chất cấm của Sở cảnh sát tỉnh Gyeonggi Nambu đã chia sẻ với truyền thông Hàn Quốc về hai trường hợp dùng cần sa trong làng giải trí. Soompi trích dẫn: “Vụ dùng chất cấm của C Jamm và VASCO (hay còn gọi là Bill Stax) đã được chuyển tiếp qua văn phòng công tố. Chúng tôi đang điều tra bên cung cấp”.



Được biết, C Jamm đang bị giam tại nhà tù Suwon (Hàn Quốc), còn VASCO đang bị điều tra. Sáu người khác gồm những nhà sản xuất và thực tập sinh cũng đã bị bắt giữ. Công ty quản lý của C Jamm và VASCO là Just Music chưa đưa ra phản hồi về vụ việc.

VASCO (phải) trong một vòng đấu với Bobby (nhóm iKON) tại Show me the money năm 2014

C Jamm và VASCO là hai rapper khá có tiếng ở Hàn Quốc. Bộ đôi đều từng là cựu thí sinh của chương trình thi đấu rap Show me the money mùa 3 (team Brand New) và lọt đến vòng bán kết. Đến mùa thứ 5, C Jamm quyết định trở lại và giành vị trí Á quân. Bên cạnh khả năng rap, cả hai còn được biết đến với quá khứ dùng chất cấm “lừng lẫy”. Từ tháng 5.2015 đến nay, họ đã bị bắt nhiều lần khi đang sử dụng tại nhà riêng.

Đặc biệt, về đời tư, VASCO là chồng cũ của Park Hwan Hee, nữ diễn viên được yêu mến qua vai diễn y tá Choi Minji đáng yêu trong phim truyền hình Hậu duệ mặt trời. Cô cũng từng xuất hiện trong MV Love Rain của nhóm Monster. VASCO và Park Hwan Hee kết hôn năm 2011 và chia tay sau 1 năm 3 tháng sống chung. Con trai 7 tuổi của họ sống với mẹ.