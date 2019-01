Chris Brown bị bắt tại Pháp vì nghi án hiếp dâm

Trước đó, một phụ nữ đã trình báo với cảnh sát rằng cô bị Chris Brown cưỡng hiếp. Theo lời kể của nạn nhân, tối 15.1, cô đã gặp nghệ sĩ người Mỹ tại một hộp đêm ở Paris. Sau buổi gặp gỡ, cô cùng một vài phụ nữ khác và 3 người đàn ông (trong đó có Chris Brown và vệ sĩ riêng) trở về khách sạn Mandarin Oriental nghỉ ngơi. Lợi dụng lúc chỉ có hai người, ngôi sao từng đoạt giải Grammy đã thực hiện hành vi cưỡng hiếp cô gái. Nạn nhân cũng tiết lộ rằng vệ sĩ riêng của nam ca sĩ thậm chí đã dùng bạo lực với mình. Nếu bị kết tội, giọng ca 29 tuổi sẽ phải đối mặt với mức án 15 năm tù.

Hai quan chức ẩn danh tiết lộ nam ca sĩ bị bắt vào hôm 21.1. Tuy nhiên, vài giờ sau khi cảnh sát tiến hành thẩm vấn, Chris Brown lẫn hai người đàn ông có liên quan đã được thả ra. Cả ba vẫn sẽ bị cảnh sát câu lưu trong quá trình điều tra. Ngoài lời tố cáo về hành vi hiếp dâm, bạn trai cũ của Rihanna còn bị nghi ngờ có dính líu đến việc sử dụng ma túy. Một nguồn tin tại cơ quan điều tra cho biết vụ việc vẫn tiếp tục được cảnh sát Paris làm rõ, từ đây đến đó, giọng ca Loyal không được rời khỏi đất Pháp.

ẢNH: GETTY IMAGES Nam ca sĩ phủ nhận hành vi hiếp dâm và được cho tại ngoại

Trong quá khứ, Chris Brown sở hữu một bảng danh sách dài về lịch sử bạo lực, quấy rối phụ nữ. Năm 2009, nghệ sĩ sinh năm 1989 gây phẫn nộ khi đánh đập bạn gái Rihanna dã man. Hành vi bạo lực này của giọng ca Look at me now phải chịu quản thúc 5 năm. Chưa hết thời gian quản thúc, năm 2013, ngôi sao này lại phải ngồi tù vài tháng vì có thành vi bạo lực với một phụ nữ. Ba năm sau đó, Chris Brown đã dùng súng tấn công cựu Hoa hậu bang California khiến người này hoảng loạn. Năm 2017, nam ca sĩ tiếp tục dọa giết bạn gái lúc bấy giờ là người mẫu gốc Việt Việt Karrueche Trần. Chris Brown phải trả giá bằng việc hầu tòa và nhận lệnh cấm đến gần tình cũ trong vòng 5 năm.

Tính riêng trong năm 2018, Chris Brown đã có ít nhất 3 lần dính đến pháp luật. Hồi tháng 5.2018, một phụ nữ đã kiện nam ca sĩ da màu cùng nhóm bạn đã tấn công, quấy rối tình dục và làm tổn thương tâm lý của cô. Tuy nhiên, luật sư của ngôi sao này phủ nhận tất cả cáo buộc. Đến tháng 7 cùng năm, khi vừa kết thúc đêm diễn tại bang Florida (Mỹ), Chris Brown đã bị cảnh sát bắt giữ vì một sắc lệnh được ký năm ngoái. Chủ nhân hit Ayo sau đó phải bỏ ra 2.000 USD để được thả. Gần đây nhất, vào tháng 12.2018, ông bố một con phải hầu tòa vì nuôi khỉ trái phép tại nhà.

Là một nghệ sĩ trẻ tài năng với hàng loạt sản phẩm được giới chuyên môn lẫn khán giả yêu nhạc đánh giá cao, thế nhưng, bê bối đời tư khiến Chris Brown không còn được công chúng chào đón. Thậm chí, những nghệ sĩ từng hợp tác với ngôi sao này đều bị khán giả chỉ trích, đe dọa tẩy chay. Kendall Jenner và Ed Sheeran là hai ví dụ điển hình.