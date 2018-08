Chris Pratt và Bryce Dallas Howard giành chiến thắng tại Teen Choice Awards 2018

Tại lễ trao giải, Chris Pratt đã vô cùng thích thú và bất ngờ khi nhận được những bình chọn yêu mến từ các khán giả trẻ. Mặc dù bạn diễn Bryce Dallas Howard không có mặt tại giây phút nhận giải, cặp đồng nghiệp này đã thể hiện sự nhí nhảnh và nghịch ngợm của mình bằng cách gọi video call cho nhau.

Thậm chí, Bryce Dallas Howard không ngần ngại khi đồng nghiệp chiếu hình ảnh của cô trên màn hình lớn của sân khấu. Nữ diễn viên sinh năm 1981 không khỏi phấn khích và hét lên: “Điều duy nhất hay hơn việc chạy trốn khủng long đó là có thể cùng Chris Pratt thoát khỏi đám sinh vật đáng sợ đó”.

Ảnh: Getty Images Ông bố một con vô cùng hạnh phúc trong giây phút nhận giải

Với sức ảnh hưởng từ bom tấm khủng long của nhà Universal vừa ra mắt hồi tháng 6.2018, cặp đôi diễn viên chính của phim dễ dàng vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để chiến thắng ở hai hạng mục kể trên.

Nam ngôi sao điện ảnh mùa hè được yêu thích nhất hội tụ nhiều cái tên gây được sự chú ý của khán giả màn ảnh rộng. Ngoài Chris Pratt với vai Owen Grady trong Jurassic World: Fallen Kingdom, cuộc đua ở hạng mục này còn có nam diễn viên Alden Ehrenreich và Donald Glover của Solo: A Star Wars Story. Deadpool 2 của hãng Fox cũng đem lại hai ứng cử viên sáng giá là “quái nhân” Ryan Reynolds và đứa trẻ đột biến do Julian Dennison thủ vai. Nam thần của Me before you - Sam Claflin cũng có mặt trong danh sách đề cử với diễn xuất ấn tượng trong bộ phim tình cảm lãng mạn Adrift (tựa Việt: Giành anh từ biển). Vượt mặt những cái tên đáng chú ý trên, tài tử sinh năm 1979 xuất sắc có được bình chọn cao nhất và chiến thắng.

Ảnh: Getty Images Sau những chuyện không may xoay quanh những dự án mới, tài tử 39 tuổi khá thoải mái và vui vẻ

Ở một diễn biến khác, bạn diễn của Chris Pratt trong Thế giới khủng long: Vương quốc sụp đổ là Bryce Dallas Howard cũng vừa chiến thắng ở hạng mục Nữ diễn viên điện ảnh mùa hè được yêu thích nhất trước nhiều nữ diễn viên đình đám khác. Đối thủ của minh tinh 37 tuổi phải kể đến “chị đại” Sandra Bullock với phi vụ cướp bóc ngoạn mục của Ocean’s 8, nữ diễn viên trẻ Shailene Woodley gây được sức hút nhờ phim Adrift đóng cặp với Sam Claflin hay Emilia Clarke trong Solo: A Star Wars Story, Zazie Beetz của Deadpool 2.