Chris Pratt và Elizabeth Banks tái hợp qua 'The Lego Movie' trên YouTube

Thế giới hiện tại vẫn đang tìm cách đối phó với đại dịch Covid-19 và nhiều người nổi tiếng đã dành thời gian để giúp công chúng thư giãn trong thời điểm khó khăn này. Theo Cinema Blend, mới đây, cặp sao Hollywood Chris Pratt và Elizabeth Banks đã tham gia kêu gọi mọi người chung tay đẩy lùi Covid-19 bằng việc lồng tiếng trong phiên bản The Lego Movie trên YouTube.

Theo đó, hai nhân vật Emmet Brickowski và Wyldstyle được lồng tiếng bởi Chris Pratt và Elizabeth Banks trở lại trong phiên bản trên YouTube giữa bối cảnh dịch Covid-19. Trong video, hai người bạn trao đổi một số câu nói đùa hài hước trước khi đưa ra lời kêu gọi mọi người hãy giữ an toàn trong mùa dịch.

Phần đáng yêu nhất của video là bài hát mà nhân vật Emmet nghĩ ra gợi nhớ đến ca khúc tập thể dục nổi tiếng với các động tác tay, vai, đầu gối và ngón chân quen thuộc, nhắc nhở mọi người siêng năng vận động để đối phó với dịch bệnh. Đây cũng là video đầu tiên của The Lego Movie được phát hành nhằm giúp thiếu nhi cảm thấy vui vẻ hơn trong đại dịch Covid-19.

Chris Pratt sinh năm 1979, là diễn viên Mỹ được biết đến qua những vai diễn hài trên truyền hình. Ở mảng điện ảnh , nam tài tử nổi tiếng với vai Star Lord trong series Guardians of the Galaxy thuộc vũ trụ Marvel. Trong khi nữ diễn viên Elizabeth Banks(46 tuổi) nổi tiếng từ những năm 2000. Cô xuất hiện trong các phim The 40-Year-Old Virgin, Zack and Miri Make a Porno và đặc biệt là Spider-Man