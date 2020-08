Christopher Eccleston trở lại trong 'Doctor Who' định dạng mới

Nhóm nhạc Hàn Quốc BTS vừa thông tin lịch công chiếu bộ phim tài liệu mới nhấtBreak the Silence: The Movie (đạo diễn Park Jun-soo) tại hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có lịch chiếu tại các rạp Việt Nam từ ngày 10.9 (do Galaxy Studio phát hành).