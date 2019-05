Chủ nhiệm phim “Gạo nếp gạo tẻ” bất lực với chi phí chữa bệnh hiểm nghèo

Trong giới nghệ thuật, Phương Tần là người anh lớn trong nghề. Ông không chỉ làm tốt vai trò diễn viên với những vai diễn ấn tượng mà còn đa tài khi còn thực hiện thêm nhiều việc: thiết kế đạo cụ trong hai lĩnh vực sân khấu và điện ảnh. Tuy vất vả nhưng ông vẫn chấp nhận làm đủ các nghề để mưu sinh và nuôi con nhỏ ăn học.

Nghệ sĩ Phương Tần đang từng ngày chống chọi với bệnh tật

Nghệ sĩ Thoại Mỹ (phải) và bạn hữu xuống tận BV Thủ Đức để thăm và động viên ông

Nghệ sĩ Phương Tần mắc bệnh ung thư đại tràng cách đây 3 năm nay giờ thì bệnh trở nặng, di căn qua thận và các nổi hạch ác tính trên cơ thế khiến đôi chân sưng và bụng phình to đau đớn. Hiện nay chi phí điều trị ung thư quá nhiều tiền mà hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Ông đang nằm điều trị tại BV Thủ Đức nhưng sức khỏe không tốt vì cơ thể đang xuống dốc, Ông thường xuyên than mệt do thở không ra hơi mà khu vực điều trị ung bướu đã hết giường nên đành chấp nhận nằm tạm ở khoa điều trị dành cho bệnh nhi.

Khán giả và đồng nghiệp đến chia sẻ kinh phí để ông điều trị bệnh

Chia sẻ với người bạn lớn, một đồng nghiệp nghĩa tình như Phương Tần, dù ở xa xôi chưa thể có mặt trực tiếp được nên NSND Hồng Vân thông qua người thân đã gởi tặng người chủ nhiệm phim “Gạo nếp gạo tẻ” của mình 10 triệu đồng.

Trên trang cá nhân, cùng với việc đăng 3 bức hình Phương Tần ở ba thời điểm khác nhau để mọi người cùng chia sẻ, NSND Hồng Vân viết: “Êkíp “Gạo nếp ,gạo tẻ” ơi, đây là Phương Tần chủ nhiệm phim của mình đó. Vân phải nói rõ như vậy vì sợ mọi người không nhận ra, 3 tấm hình là của 3 ngày khác nhau nhưng rất gần nhau. Xót quá... gia đình gạo của mình đồng hành cùng nhau gần 2 năm trời, mọi người thân thiết như ruột thịt ... ăn , ở chừng ấy thời gian là bạn ấy sắp xếp cho đoàn. Sau phim gần như tất cả diễn viên chúng ta đều nhận được rất nhiều về mọi thứ còn bạn ấy lại vướng vào căn bệnh ung thư đại tràng... đứt ruột.

Dù đau đớn nhưng ông vẫn cố gượng cười để mọi người an tâm

Cùng chung tay giúp đỡ nghệ sĩ Phương Tần

Người chủ nhiệm bất lực với kinh phí chữa chạy nên Hồng Vân chỉ dám kêu gọi các bạn trong êkíp nhà gạo mà thôi hãy giúp bạn ấy trong khả năng của mình. Hồng Vân đang ở xa không trực tiếp gặp Tần được nhưng cũng xin nhờ Hào, chủ nhiệm của “Xóm trọ 3D” mang đến gởi Phương Tần 10 triệu. Nhà gạo ơi, chúc Tần vượt qua được nạn kiếp này”.

"Một miếng khi đói bằng một gói khi no". Hiện nghệ sĩ cải lương Thoại Mỹ vừa vào Bệnh viện Thủ Đức để thăm ông và cũng vừa kêu gọi mọi người cùng chung tay giúp đỡ chi phí để chủ nhiệm phim "Gạo nếp, gạo tẻ" Phương Tần sớm qua được căn bệnh quá hiểm nghèo.