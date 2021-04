Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng

Cũng rừng trúc, cũng áo xanh và những màn võ thuật đỉnh cao, một cảnh chiến đấu trong trailer Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (Shang-Chi và Huyền thoại Hội Thập nhẫn) gợi nhớ đến phim Thập diện mai phục.