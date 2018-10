Chùa Cầu (Hội An) sẽ hết ô nhiễm từ tháng 11

Dự án có tổng mức đầu tư gần 260 tỉ đồng, trong đó chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại 1,1 tỉ yen (khoảng 228 tỉ đồng), còn lại do TP.Hội An đối ứng. Theo kế hoạch, đến cuối tháng 10.2018, toàn bộ dự án hoàn thành và bàn giao cho chính quyền TP.Hội An vận hành, xử lý nước thải đạt chuẩn trước khi thải ra sông Hoài.



Nhiều năm qua, khe Ồ Ồ và kênh mương chùa Cầu bị ô nhiễm nghiêm trọng do nước thải sinh hoạt của người dân và các cơ sở lưu trú thải trực tiếp, ảnh hưởng lớn đến hoạt động tham quan, du lịch tại di tích chùa Cầu nói riêng và khu vực trung tâm phố cổ nói chung.