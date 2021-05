Chuyện đời chuyện nghề: Bị cắt vai do lùm xùm tình dục

Miles Teller sẽ hóa thân thành nhà sản xuất Al Ruddy trong series truyền hình The Offer sẽ phát trên nền tảng Paramount+. Trước đó, vai Al Ruddy do nam diễn viên Armie Hammer đảm nhận nhưng do những lùm xùm liên quan tình dục nên vai trên đã được giao lại cho Miles Teller. The Offer kể về những chuyện hậu trường trong quá trình sản xuất tác phẩm The Godfather (Bố già).

Tài tử Miles Teller (34 tuổi) là nam diễn viên được biết đến qua nhiều tác phẩm nổi bật như Whiplash, The Spectacular Now, Bleed for This... Sắp tới anh sẽ xuất hiện trong phim Top Gun : Maverick, đóng chung với Tom Cruise.