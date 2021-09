Chuyện đời chuyện nghề: Lâm Vũ thoát cảnh ‘hát lót’ nhờ ông bầu của Đan Trường

Theo đại diện của Medinsights - thương hiệu sách Sức khỏe của Alphabooks, đơn vị vừa mua xong bản quyền cuốn sách The Code Breaker: Jennifer Doudna, Gene Editing, and the Future of the Human Race nổi tiếng của tác giả Walter Isaacson để xuất bản tại Việt Nam.