Chuyên gia võ thuật của 'Taken' đến Việt Nam làm phim

Alain Figlarz sinh năm 1962, từng tham gia diễn xuất và chỉ đạo hành động cho hơn 100 bộ phim thể loại action tại Hollywood. Được đánh giá là nhà chỉ đạo và điều phối các phân cảnh hành động nhiều kinh nghiệm, Alain Figlarz từng trực tiếp chỉ đạo hành động cho các bộ phim như Unleashed (2005), Lucy (2014), Taken 2 (2012), Taken 3 (2014)... Trong đó, đặc biệt là sê-ri Taken, chuỗi phim có sự tham gia của Liam Nesson, nhận đươc sự quan tâm yêu thích của khán giả với nội dung gay cấn, những phân đoạn hành động khốc liệt nhưng chân thực.

Đạo diễn sinh năm 1973 chia sẻ về việc mời Alain Figlarz về Việt Nam: "Tôi rất thích chuỗi phim hành động Taken và những phim do Alain Figlarz chỉ đạo võ thuật. Nhân vật trong phim thể hiện những đòn thế trung thực và có tính thực chiến cao, nó đúng với phong cách các nhân vật trong phim 578. Vì thế tôi đề xuất mời Alain Figlarz” .

Theo kế hoạch, Alain Figlarz sẽ có 5 - 7 tuần cùng nhóm trợ lý huấn luyện các diễn viên hành động trước khi thực hiện cảnh quay 578

Theo đạo diễn Cha cõng con, các chuyên gia làm phim Hollywood không chỉ có thù lao rất cao mà còn rất khắt khe trong việc nhận lời hợp tác, nhất là từ những nước nền điện ảnh chưa phát triển mạnh, vì sợ ảnh hưởng tới uy tín cá nhân. Lương Đình Dũng mời Alain Figlarz vì anh muốn đảm bảo 578 là một bộ phim hành động đích thực. Khi đọc thông tin về Lương Đình Dũng và bộ phim Cha cõng con trên trang điện ảnh Hollywood Reporter và bị hấp dẫn bởi ý tưởng câu chuyện 578, Figlarz đã bị thuyết phục nhanh chóng.

578 là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của đạo diễn Lương Đình Dũng, là câu chuyện về cuộc sống của một người lái xe container và cô con gái bé nhỏ. Cuộc sống của hai cha con bị đảo lộn khi cô bé bị xâm hại. Sau hành trình tìm kiếm kẻ thủ ác tưởng như bế tắc, người cha lại phải đối đầu với một thế lực đen tối đứng sau.

Nếu các phim điện ảnh Việt thường có kinh phí dao động trong 10-20 tỉ đồng, Lương Đình Dũng chịu chơi hơn khi định làm một tác phẩm với kinh phí lên tới 60 tỉ đồng, huy động đến gần 40 xe container, trực thăng và 600 diễn viên.