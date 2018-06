Chuyện tình công sở trong 'Thư ký Kim' gây sốt

Cùng với đà phát triển của xã hội, phụ nữ ngày càng bình đẳng với nam giới và có vị trí quan trọng trong công ty. Điển hình nhất cho thể loại tình yêu đan xen công việc thời gian gần đây là Chị đẹp mua cơm cho tôi. Và sắp tới đây sẽ có Thư ký Kim thuộc thể loại công sở, lãng mạn phát sóng vào thứ tư và thứ năm hằng tuần tại Hàn Quốc. Xem chừng chuyện công việc và tình cảm của nữ thư ký sẽ được khai thác nhiều trong dự án truyền hình đáng mong đợi nhất tháng 6 này.

Thư ký Kim có tựa tiếng Anh là What’s Wrong with Secretary Kim, dựa trên cuốn tiểu thuyết online cùng tên đã đạt được 50 triệu lượt xem của tác giả Jang Kyung Yoon. Tác phẩm càng gây được sự chú ý khi chuyển thể thành truyện tranh mạng và nhận thêm 200 triệu view. Chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ thu hút sự quan tâm của khán giả khi có thông tin tiểu thuyết được chuyển thể thành phim, huống hồ gì nó lại có cặp đôi diễn viên chính "đẹp hết phần thiên hạ” là Park Min Young và Park Seo Joon.

Thư ký Kim tài sắc vẹn toàn và nói chuyện cũng rất “sâu cay”

Công việc thư ký đòi hỏi chuyên môn, sự tỉ mỉ, khéo léo, áp lực công việc và đặc biệt nhất là phải “hiểu rõ và làm sếp hài lòng”. Nhưng với một phó chủ tịch tập đoàn nổi tiếng quá yêu bản thân thì liệu có thư ký nào chịu nổi không?

Lee Young Yoon vừa đẹp trai, có học thức và thành đạt trong sự nghiệp. Anh yêu cầu rất cao trong công việc nên không mấy người có thể làm anh hài lòng, trừ thư ký Kim Mi So (Park Min Young) đã gắn bó với anh 9 năm.

Thế nhưng đột nhiên cô lại xin nghỉ, vì đã quá mệt mỏi với công việc làm ngày làm đêm và một người sếp khó chiều. Lee Young Yoon không biết rằng thư ký Kim đã phải thay bố trả nợ và nuôi cả gia đình, nên giờ đây cô không muốn sống vì người khác nữa mà phải sống cho chính mình.

Thủ vai Kim Mi So là “nữ hoàng dao kéo” Park Min Young đã từng gây chú ý với High Kick, Sungkyunkwan Scandal, City Hunter… Bên cạnh diễn xuất còn nhiều tranh cãi, Park Min Young còn làm xôn xao dư luận với sự thay đổi trên khuôn mặt sau những lần phẫu thuật. Tuy nhiên, lần trở lại mới đây với Thư ký Kim, Park Min Young đã thật sự làm mọi người phải choáng ngợp trước vẻ đẹp hoàn hảo của mình. Cô được công nhận là một trong những trường hợp "dao kéo" thành công nhất trong giới nghệ sĩ Hàn.

Khán giả đang trông đợi sự thể hiện của Park Seo Joon trong một vai diễn có tính cách tự tin thái quá

Thủ vai phó chủ tịch tập đoàn Yoo-il, người luôn tự tin mình hoàn hảo và chẳng cô gái nào xứng với mình là Park Seo Joon. Anh chàng điển trai này đã tạo được tên tuổi khi tham gia các bộ phim đình đám như Dream High 2, She Was Pretty, Kill Me Heal Me, Hwarang… và tạo được thiện cảm nhờ diễn xuất chân thật và sinh động. Anh cũng có duyên với các bạn diễn nữ hơn tuổi như Uhm Jung Hwa, Hwang Jung Eum, Han Hyo Joo, vì thế, fan hâm mộ hoàn toàn tin tưởng anh sẽ hoàn thành tốt các phân đoạn lãng mạn với Park Min Young vốn hơn anh 2 tuổi.

Nhân vật nam phụ cũng rất điển trai

Nếu Lee Young Yoon là người thừa kế sáng giá của tập đoàn thì Lee Sung Yoon, anh trai của Lee Young Joon, lại thích cuộc sống giản đơn của một nhà văn. Vai diễn này được giao cho Lee Tae Hwan, hứa hẹn sẽ gây không ít sóng gió tình cảm cho cặp đôi chính.

Theo những gì đoạn highlight 5 phút hé lộ thì Thư ký Kim sẽ không bắt đầu với việc Kim Mi So xin vào làm thư ký mà đã trải qua 9 năm gắn bó với công việc cũng như dần dần hé lộ quá khứ của bộ ba Kim Mi So, Lee Young Yoon - Lee Sung Yoon. Phim chính thức phát sóng từ 6.6 trên tvN.