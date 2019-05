'Cô bé triệu view Bảo An': Áp lực vì sợ không vượt qua thành công lúc nhỏ

Bé Bảo An cùng với bé Gia Khiêm, Ku Tin đã góp mặt trong buổi ra mắt chương trình giáo dục và giải trí dành cho trẻ em Việt Nam Bibabibo. Xuất hiện trong sự kiện với trang phục đơn giản, Bảo An thu hút nhiều sự chú ý khi đã lớn phổng phao và ra dáng người lớn cùng gương mặt ngày càng xinh xắn.

Bảo An tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc Bảo An, sinh năm 2006. Ca sĩ nhí này nổi lên sau MV Xúc xắc xúc xẻ, MV ghi hình khi cô bé mới 3 tuổi và được đăng tải trên YouTube đầu năm 2011. Đến nay, MV này đã đạt hơn 359 triệu view. Đây là MV thiếu nhi đầu tiên vượt mốc 200 triệu view. Bé là người nắm giữ 3 clip âm nhạc nằm trong số những clip Việt Nam đạt nhiều lượt xem nhất trên YouTube: Xúc xắc xúc xẻ, Mẹ ơi tại sao, Bé chút chít.

Sở hữu ngoại hình xinh xắn, đáng yêu, cùng giọng hát trong trẻo, Bảo An đi hát từ lúc 3 tuổi và góp mặt trong rất nhiều sản phẩm quảng cáo. Đến 5 tuổi, Bảo An đã có những sản phẩm âm nhạc thiếu nhi trên YouTube. Ngoài việc tham gia ca hát, Bảo An còn tham gia Gương mặt thân quen nhí mùa một và đoạt giải Tư. Năm 2017, Bảo An tham gia Vietnam Idol Kids song bị loại từ khá sớm. Cô bé này còn góp mặt trong phim ảnh với vai diễn đáng yêu trong bộ phim Cô gái đến từ hôm qua và Gà trống nuôi con.