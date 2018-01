Ngay sau đó, lần lượt từng nhóm thí sinh xuất hiện trong những bộ áo dài thướt tha của nhà thiết kế Đinh Văn Thơ. Điểm cộng của phần thi này là sự tương tác khá tốt của các thí sinh với âm nhạc và ca sĩ khi trình diễn trên nền ca khúc Dáng em lụa là do Dương Triệu Vũ thể hiện và khép lại bằng ca khúc Hello Vietnam do ca sĩ Hồ Trung Dũng trình bày. Đây cũng là phần thi chọn ra top 15 gồm: Bùi Thanh Hằng, H'Hen Niê, Hoàng Lan, Hoàng Như Ngọc, Hoàng Thị Thùy, Lê Thanh Tú, Lê Thị Minh Tuyết, Lê Thu Trang, Mâu Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Anh, Nguyễn Thị Ngọc Nữ, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Tiêu Ngọc Linh, Trần Thị Thùy Trang, Vũ Thị Tuyết Trang.

Phần thi được mong đợi nhất - Trình diễn trang phục bikini mở đầu bằng ca khúc Tôi là ngôi sao đầy sôi động do Giang Hồng Ngọc thể hiện và bài hát What is love do Mai Tiến Dũng trình bày. Trong trang phục bikini màu tím, các người đẹp lần lượt xuất hiện đầy tự tin, cá tính khiến sân khấu "nóng" lên hơn bao giờ hết và nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ các khán giả có mặt. Tuy nhiên, một số thí sinh như Hoàng Thùy, Tuyết Trang... liên tục bị vấp ngã trên sân khấu. Thậm chí, thí sinh Tuyết Trang còn trượt té hai lần.

Sau phần thi này, ban giám khảo tiếp tục chọn ra top 10 gồm: Bùi Thanh Hằng, H'Hen Niê, Hoàng Lan, Hoàng Như Ngọc, Hoàng Thị Thùy, Lê Thu Trang, Mâu Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Ngọc Nữ, Nguyễn Thị Ngọc Anh và Tiêu Ngọc Linh. Những gương mặt được kỳ vọng vào sâu như Thùy Trang, Tuyết Trang... đều phải dừng lại sau vòng thi này.

Nam ca sĩ Hồ Trung Dũng trở lại với ca khúc Lady of Diamond mở đầu cho phần Trình diễn trang phục dạ hội. Các thí sinh chọn cho mình những bộ trang phục lộng lẫy nhất và trình diễn hết sức tự tin. Đa phần các thiết kế đều là những chiếc đầm tôn dáng, giúp các người đẹp khoe được ba vòng gợi cảm. Đây cũng là tiền đề để giám khảo chọn ra top 5 bước vào phần thi ứng xử gồm: Bùi Thanh Hằng, H'Hen Niê, Hoàng Thị Thùy, Mâu Thị Thanh Thủy và Tiêu Ngọc Linh.

Phần trả lời ứng xử ấn tượng của top 5

Trong phần thi ứng xử, Bùi Thanh Hằng nhận được câu hỏi về người truyền cảm hứng trong cuộc sống. Cô cho biết đó chính là Hoa hậu Phạm Hương. "Chị là nguồn cảm hứng, là động lực để em đăng ký tham dự. Nhờ chị mà có những người như em và biết đâu nhờ có những người như em mà sẽ có những thí sinh khác". Trong khi đó, H'Hen Niê nhận được câu hỏi về việc sử dụng mạng xã hội một cách tích cực. Cô gái Ê Đê cho biết: "Xung quanh ta còn nhiều thú vị và đáng trân trọng nên cần hạn chế mạng xã hội, để dành thời gian gần nhau, truyền năng lượng tích cực cho nhau".

Hoàng Thị Thùy nhận được câu hỏi từ nhà thiết kế Thuận Việt về việc chấm dứt chiến tranh và chống biến đổi khí hậu toàn cầu, đâu là điều cần ưu tiên hơn. Người đẹp cho rằng cả hai đều đang là vấn nạn lớn nhưng thời điểm này, thay đổi khí hậu là vấn đề quan trọng hơn vì ảnh hưởng đến toàn thế giới, hệ sinh thái. Và cô muốn chung tay cùng các tổ chức quốc tế để đẩy lùi vấn nạn này.

Mâu Thủy nhận được câu hỏi bằng tiếng Anh từ Hoa hậu Dayana Mendoza: "Điều gì đàn ông nên học từ phụ nữ". Cô trả lời: "Mỗi giới đều có điểm mạnh cần phát huy. Điều duy nhất tôi nghĩ đàn ông cần học ở phụ nữ là sự tâm lý, biết lắng nghe và cảm thông. Đàn ông quan sát trước khi hành động còn phụ nữ lắng nghe trước khi hành động nên đàn ông cần học đức tính đó ở phụ nữ để hai giới có thể thấu hiểu nhau hơn".

Trả lời cho câu hỏi là phụ nữ Việt Nam hiện đại, bạn sẽ làm thế nào để đẩy lùi vấn nạn bạo hành gia đình, Tiêu Ngọc Linh cho biết: "Thời gian gần đây có rất nhiều câu chuyện đau lòng về nạn bạo hành gia đình. Để chấm dứt vấn nạn này thì mỗi cá nhân cần chia sẻ với nhau nhiều hơn. Nếu được thực hiện một dự án, tôi sẽ thực hiện dự án nói lời yêu thương. Các thành viên trong gia đình cùng nói lời yêu thương với nhau và phụ nữ phải biết yêu thương bản thân mình, không im lặng chịu đựng".

Giây phút hồi hộp nhất là khi MC công bố top 3 gồm: H'Hen Niê, Mâu Thị Thanh Thủy và Hoàng Thị Thùy. Đây đều là ba gương mặt quen thuộc và nằm trong dự đoán của nhiều người. Câu hỏi chung dành cho ba thí sinh là chia sẻ về dự án cộng đồng sau khi đăng quang. Là thí sinh đầu tiên trả lời câu hỏi này, H'Hen Niê tự tin cho biết: "Đầu tiên, tôi muốn giúp trẻ mồ côi ở Bảo Lộc vì tôi có sự đồng cảm với trẻ em bị bỏ rơi trong chuyến từ thiện trước đó. Tiếp theo là với những người phụ nữ và thứ ba là cho những người nhiễm HIV vì đó là những người dễ bị tổn thương. Tôi là hoa hậu, tôi phải luôn đồng cảm. Tôi là hoa hậu tôi phải chia sẻ với mọi người".

Mâu Thủy thì cho rằng cô từng thực hiện dự án cộng đồng mang tên Quần áo của bạn, tương lai của em. Chuyến đi đến vùng miền núi phía Bắc giúp cô cảm nhận được những khó khăn của đồng bào nơi đây và rất muốn chia sẻ yêu thương với họ. "Khi đăng quang, vương miện sẽ giúp thực hiện nhiều chuyến đi hơn nữa. Còn nếu không thì những dự án vẫn được thực hiện", Mâu Thủy nói.

Hoa hậu H'Hen Niê sinh năm 1992, đến từ Đắk Lắk. Cô cao 1,72m, sở hữu số đo ba vòng là 84-60-93. Á hậu 1 Hoàng Thị Thùy sinh năm 1992 đến từ Thanh Hóa. Cô cao 1,77m, sở hữu số đo ba vòng là 80-61-92. Á hậu 2 Mâu Thủy sinh năm 1992 đến từ TP.HCM. Cô cao 1,77m với số đo ba vòng là 87-63,5-96. Với Hoàng Thùy, cô cho rằng vấn đề đáng quan tâm nhất là giáo dục. "Thành công của Thùy hôm nay phần lớn là từ sự giáo dục của bố mẹ, xã hội và thầy cô. Vì thế, Thùy ấp ủ mở một trường đào tạo nhân cách, kỹ năng cho các em, đặc biệt là trẻ em khó khăn. Giáo dục sẽ tạo nên thay đổi lớn cho Việt Nam, cho thế giới. Là hoa hậu, tôi muốn mang tiếng nói và hành động của mình ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng".

Cuối cùng, danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đã chính thức gọi tên H'Hen Niê. Đích thân Phạm Hương đã trao vương miện cho cô gái đến từ TP.HCM. Á hậu 1 được trao cho Hoàng Thùy, Á hậu 2 là Mâu Thủy. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 - H'Hen Niê sẽ nhận được giải thưởng trị giá hàng tỉ đồng gồm chiếc vương miện luân lưu trị giá 2,7 tỉ đồng cùng nhiều quà tặng giá trị. Ngoài ra, tân hoa hậu cũng sẽ đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018.