Cổ phục Việt rộn ràng đón xuân

Gõ từ khóa “cổ phục Việt”, sẽ cho ra rất nhiều kết quả về các trang, đơn vị lẫn cá nhân thiết kế/may/cho thuê trang phục được phục dựng hoặc lấy cảm hứng từ cổ phục Việt Nam. Cùng với Ỷ Vân Hiên (công ty nghiên cứu, phục dựng, cung cấp trang phục truyền thống/sản phẩm văn hóa truyền thống...) - gần như là đơn vị độc quyền trong những năm trước, sẽ thấy nhiều cái tên, thương hiệu khác: Hoa Niên, Great Vietnam, V’style-Việt cổ phục cách tân, Dynasty Fashion, Thủy Trung Nguyệt, Cổ trang Đại Việt quán, Đông Phong...

Không chỉ vậy, lướt qua các trang chuyên thiết kế, may và cho thuê cổ phục , càng thấy không khí “đặt hàng” cho ngày tết rộn ràng hơn bao giờ hết. Những ai theo dõi trang Hoa Niên (cung cấp dịch vụ may mặc, cho thuê các thiết kế lấy cảm hứng Việt Nam và các sản phẩm văn hóa) sẽ cảm nhận được không khí này, từ những bộ trang phục tết cho khách thuê lẫn được đặt hàng liên tục đến các hoạt động hướng tới ngày tết mà thương hiệu may mặc này tham gia.