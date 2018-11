Cổ Thiên Lạc: Từ quá khứ tù tội, đến 'ông trùm' làng giải trí Hồng Kông

Một diễn viên tài năng, tận tụy



Gia nhập showbiz năm 1994, Cổ Thiên Lạc chỉ mất 1 năm đã nổi tiếng nhờ vai diễn để đời Dương Quá trong Thần điêu đại hiệp (năm 1995) của TVB. Liên tục nhiều năm sau, anh khẳng định vững chắc tên tuổi của mình qua nhiều nhân vật ấn tượng như Từ Phi phim Hồ sơ trinh sát 4, Trương Tự Lực phim Thử thách nghiệt ngã và đặc biệt là Hạng Thiếu Long của Cỗ máy thời gian.

Được xếp vào dàn sao hàng đầu TVB, Cổ Thiên Lạc không hề tỏ ra chảnh chọe lựa chọn các kịch bản mà vẫn siêng năng đóng phim đều đặn. Sau một thời gian, anh nhanh chóng thoát khỏi các dạng vai “bán mặt kiếm sống” mà chọn hóa thân thành nhiều nhân vật có bản sắc riêng.

ẢNH: CẮT TỪ PHIM Vẻ đẹp của Cổ Thiên Lạc thời trẻ

Thậm chí, anh chấp nhận nhuộm da để làm mới hình tượng. Dù không phải phim nào cũng thành công, có không ít phim còn bị chê tơi bời, nhưng anh luôn giữ hướng đi của mình với niềm ấp ủ muốn chấn hưng điện ảnh Hồng Kông.

Năm 2013, Cổ Thiên Lạc thành lập công ty Thiên Hạ Nhất. Nơi đây không chỉ tích cực sản xuất nhiều phim đặc sắc mà còn hỗ trợ các dự án thuần xứ Cảng thơm, góp phần phát triển điện ảnh Hồng Kông. Không chỉ chăm lo sự nghiệp mà ông chủ Cổ còn nâng đỡ lớp diễn viên trẻ và quản lý nhiều sao hạng A khác.

Mặc cho tất bật như thế, nhưng khoảng thời gian từ năm 2014 đến 2016, nam diễn viên góp mặt trong tổng cộng 16 phim và được xem là ông hoàng của làng phim ảnh Hồng Kông bấy giờ. Đến nay, ở tuổi 48, Cổ Thiên Lạc vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, dù sở hữu tài sản hơn 200 triệu USD (khoảng 4.700 tỉ đồng).

ẢNH: POSTER PHIM Thời gian gần đây anh không chỉ đóng phim mà còn bỏ vốn sản xuất

Năm 2015, sau bao nỗ lực, tài tử họ Cổ chính thức là ngôi sao điện ảnh Hồng Kông được trả cát-sê cao nhất. Đáng nói hơn là Cổ Thiên Lạc còn chi tiền mở rạp chiếu phim mang tên mình (Louis Koo Cinema), tạo cơ hội cho các phim kinh phí thấp, độc lập, ít người biết đến.

Đầu năm 2018, Liên hoan phim quốc tế Hồng Kông lần thứ 42 công bố Cổ Thiên Lạc sẽ đảm nhận vai trò đại sứ và đây là lần thứ 5 liên tiếp anh được vinh dự này. Sau đó không lâu tài tử sinh năm 1970 lại được chọn vào vị trí chủ tịch Hiệp hội Nghệ sĩ Hồng Kông thay thế Tăng Chí Vỹ, chính thức trở thành “anh cả” của ngành giải trí.

Tháng 4.2018, Cổ Thiên Lạc lên ngôi Ảnh đế tại lễ trao giải Kim Tượng danh giá nhờ vai nam chính xuất sắc trong Sát phá lang: Tham lang. Đứng trên sân khấu, anh khiến khán giả phía dưới xúc động và thấu hiểu hơn mong mỏi của mình qua bài phát biểu đầy ý nghĩa về điện ảnh Hồng Kông.

Ảnh: Weibo Nam tài tử nhấn mạnh: “Tôi hi vọng được cùng mọi người đưa điện ảnh Hồng Kông trở về thời kỳ hoàng kim”

Phim mới ra mắt của Cổ Thiên Lạc là S - Săn bão đạt thành tích “khủng” tại phòng vé. Sau 4 tuần công chiếu, phim thu về hơn 16 triệu nhân dân tệ ở Hồng Kông. Trước đó, tác phẩm đã cán mốc 75 triệu nhân dân tệ tại đại lục trong ngày đầu tiên ra rạp.

Quý ông không có gì để chê

Cuộc sống Cổ Thiên Lạc khi trở thành người của công chúng cũng không có gì đáng chê trách. Từ nhân cách đến tấm lòng của anh đều là tấm gương sáng để các nghệ sĩ khác noi theo.

Có thể nói hành trình thực hiện công tác thiện nguyện của Cổ Thiên Lạc dài xấp xỉ danh sách phim mà anh đóng. Vào năm 2008, chứng kiến động đất ở Tứ Xuyên (Trung Quốc), Cổ Thiên Lạc đã cố gắng làm hết sức mình giúp đỡ nạn nhân và tìm nơi ăn học ổn định cho trẻ em. Từ năm 2009 đến nay, anh đã xây dựng hơn 100 trường khắp đại lục. Tính ra trung bình 1 năm anh xây 10 ngôi trường. Tạm không tính về vấn đề tiền bạc thì sự kiên trì của anh dành cho việc này cũng rất đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết đến khi một số bạn bè của anh vô tình tiết lộ. Thậm chí, những đứa trẻ được học trong trường do Cổ Thiên Lạc xây còn bị lừa rằng một ông cụ 80 tuổi đã đứng sau hành động cao cả này.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA Cổ Thiên Lạc thường xuyên lẳng lặng làm việc thiện, ít cho báo chí biết

Kể về chuyện tích cực từ thiện mà cụ thể là chăm chỉ xây trường học, Cổ Thiên Lạc tiết lộ bản thân chỉ muốn làm việc tốt, không quan tâm phải bỏ bao nhiêu tiền, không dự tính trước xây bao nhiêu trường. Bởi nam diễn viên quan niệm: “Với mỗi ngôi trường mọc lên, thì càng nhiều người được nhận sự giáo dục đúng đắn và từ đó nhà tù giảm dần đi”. Anh nói thêm rằng trong xã hội hiện đại, chỉ có giáo dục mới có thể phá vỡ sự phân chia tầng lớp và giúp mỗi người thay đổi cuộc sống.

Những chia sẻ của Cổ Thiên Lạc được anh đúc kết từ chính trải nghiệm của mình. Năm 15 tuổi, anh đã lăn lộn vào đời và làm qua vô số nghề khác nhau như khuân vác, nhân viên bảo vệ, phục vụ quán ăn… Ở tuổi 20, anh chơi với đám bạn xấu rồi bị vạ lây, phải ngồi tù. Sau khi được thả, anh bắt đầu gia nhập showbiz. Tuổi trẻ nổi loạn, nhưng khi vào nghề, anh lại không hề dính scandal nào.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH IFENG Anh từng có quá khứ ngồi tù, nhưng đã biết làm lại cuộc đời và thành công như ngày nay

Ngoài việc xây trường, Cổ Thiên Lạc còn dùng nhiều cách khác nhau để giúp người kém may mắn. Năm 2003, anh đóng một vai đầu bếp trong tác phẩm tuyền truyền chống AIDS Love in the sun. Tháng 8 cùng năm, Đài Loan hứng chịu thảm họa bão và chính anh tích cực kêu gọi chung tay giúp sức cũng như tự mình góp 1 triệu nhân dân tệ.

Cuối năm 2007, anh được UNICEF bổ nhiệm đại sứ. Số tiền thu được từ cuốn sách Toys Battle mà anh đồng sáng tác cũng quyên góp cho UNICEF. Tạp chí Thời báo Công Ích xếp Cổ Thiên Lạc vào danh sách 100 người có đóng góp từ thiện lớn nhất ở Trung Quốc năm 2015.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA Cổ Thiên Lạc được trao giải Người Hoa kiệt xuất thế giới

Thường thì các ngôi sao sẽ di chuyển bằng xe sang, máy bay tư nhân, ở biệt thự, xây hầm chứa rượu vang… còn chàng Hạng Thiếu Long của Cỗ máy thời gian lại cứ thích sống giản dị dù thu nhập cao ngất ngưỡng. Anh sử dụng một cái điện thoại di động giá 800 nhân dân tệ trong 8 năm trời. Hồi tháng 8.2018, Cổ Thiên Lạc được vinh danh giải Người Hoa kiệt xuất thế giới lần thứ 16. Đây là được xem là “giấy chứng nhận” công khai ghi nhận cho đóng góp, tấm lòng từ thiện của anh suốt thời gian qua.

Cổ Thiên Lạc còn được biết đến là nghệ sĩ chiều fan. Dù đang bận rộn, anh vẫn sẵn lòng chào hỏi, chụp hình và không khiến người hâm mộ thất vọng. Đợt tuyên truyền cho phim S - Săn bão, anh còn bị fan dọa sẽ báo cảnh sát vì làm việc quá nhiều gần như 365 ngày trong năm, khiến sức khỏe không tốt. Anh cười hạnh phúc và hứa cố gắng dành thời gian để nghỉ ngơi: “Tôi rất biết ơn người hâm mộ và bạn bè vì đã tiếp tục ủng hộ mình. Tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để đóng góp nhiều hơn nữa các tác phẩm chất lượng”.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH IFENG Anh sẵn sàng chụp hình cùng fan

Là Chủ tịch Hiệp hội Nghệ sĩ Hồng Kông, Cổ Thiên Lạc cố gắng hết sức để giúp gia đình Lam Khiết Anh lo chu toàn đám tang. Bên cạnh lời chia buồn, anh cũng khẳng định rõ ràng, làm dư luận cảm thấy ấm lòng: “Lam Khiết Anh là một phần của giới giải trí Hồng Kông”.

Để nói về Cổ Thiên Lạc, danh xưng ông trùm làng giải trí hay ngôi sao tài năng có lẽ không đủ. Anh là một nghệ sĩ có tâm với nghề, một “anh cả” sẵn lòng chăm lo đồng nghiệp khi khó khăn, một người yêu thích làm từ thiện và một nghệ sĩ hết lòng hết dạ với nghệ thuật thứ bảy ở Hồng Kông.