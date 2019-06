Con gái 17 tuổi của diễn viên Cát Tường

Năm 2001, khi đạt được những thành công nhất định trong sự nghiệp, Cát Tường khiến nhiều người bất ngờ khi quyết định kết hôn. Cô và ông xã có với nhau một bé gái trước khi quyết định “đường ai nấy đi". Con gái nữ diễn viên tên thật là Nguyễn Cát Tường An (tên ở nhà là Na Uy). Tường An năm nay 17 tuổi, hiện đang học chương trình trung học phổ thông tại Úc.

Trong chương trình Sau ánh hào quang, Cát Tường từng thừa nhận bản thân không phải là người mẹ tốt vì không dành nhiều tình cảm cho bé Na Uy. Cô cho biết vì sinh con khi tuổi còn quá trẻ nên không toàn tâm toàn ý chăm sóc bé. “Tôi cũng không thích trẻ con. Tôi ngại thay tã, tắm rửa và cho con ăn. Bà ngoại mới là người chăm sóc tốt nhất cho con gái", diễn viên Đồng tiền xương máu chia sẻ.

Ảnh: FBNV Nhan sắc xinh đẹp của con gái diễn viên Cát Tường

Ảnh: FBNV Tường An thường xuyên chia sẻ hình ảnh của mình khi đang học tập tại Úc

Tuy nhiên, qua thời gian, nữ diễn viên dành nhiều thời gian hơn cho con. Cô thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc chụp cùng Na Uy trên trang cá nhân. Cả hai nhận được lời khen từ phía khán giả bởi vẻ ngoài trẻ trung và sự thân thiết, gắn bó, không có khoảng cách thế hệ. Dù bận rộn với các dự án nghệ thuật, Cát Tường vẫn dành thời gian sang Úc thăm con gái mỗi khi rảnh.

Riêng về Tường An, nhiều người đánh giá bé sở hữu gương mặt xinh đẹp, duyên dáng. Cát Tường tiết lộ vì không muốn con gặp áp lực thi đại học khi vừa sang nước ngoài, cô đã cho con du học từ năm 16 tuổi. Tường An sở hữu vốn tiếng Anh lưu loát, nói chuyện tự tin nhờ theo mẹ đi diễn, tham dự các sự kiện từ bé. Bé có đời sống khá giản dị, thỉnh thoảng khoe hình ảnh vui chơi và học tập cùng bạn bè. Thời gian rảnh, Tường An cùng những người bạn đi ăn uống và khám phá một số địa danh nổi tiếng.

Ảnh: FBNV Cát Tường thường xuyên chia sẻ hình ảnh chụp cùng con trên trang cá nhân

Ảnh: FBNV Cát Tường cho biết hiện tại cô tập trung kinh tế để chăm lo cho con gái

Trong chương trình Bốn mùa yêu thương, nữ diễn viên tiết lộ từng bị con gái chặn Facebook. Cô kể một sáng đẹp trời, khi tìm thông tin con không thấy, cô hỏi con gái thì được Tường An trả lời là không biết. Sau đó, MC Bạn muốn hẹn hò hỏi bạn bè thì mới biết là mình bị chặn. Trước đây, con gái Cát Tường phản đối chuyện tình cảm của mẹ. Đến thời điểm hiện tại, em hiểu hơn và không còn ngăn cản nữa. Trong Sau ánh hào quang, khi Trấn Thành kết nối, Tường An chia sẻ không muốn mẹ sinh thêm em bé thứ hai.

Em nói: “Khi con còn nhỏ con không sống chung với ba, bây giờ mẹ lấy một người khác, đặt trong tình huống của con, con phải gọi một người khác là ba thì hơi ngượng miệng một chút. Nếu mẹ có người khác, tức là tình cảm của mẹ vơi đi, mẹ không dành thời gian cho mình như trước dù trước đó, hai mẹ con cũng không có nhiều thời gian tâm sự. Bây giờ con có thể tạm chấp nhận cho mẹ có tình yêu mới bên ngoài vì con lớn rồi. Nếu như mẹ con sinh thêm một đứa em nữa thì chuyện đó hết sức bình thường nếu mẹ có khả năng ở nhà và chăm sóc. Công việc của mẹ không thể ở nhà hai ba năm với em bé. Con chỉ khuyên mẹ không nên làm như vậy".