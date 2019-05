Con gái diễn viên Hữu Tiến: ‘Từng bị tẩy chay vì là con của nghệ sĩ’

Theo The Hollywood Reporter, tác phẩm thứ 9 của Quentin Tarantino là Once Upon a Time in Hollywood (tạm dịch: Ngày xửa ngày xưa ở Hollywood) sau khi chiếu ra mắt tại Liên hoan phim (LHP) Cannes đã nhận được tràng vỗ tay không ngớt của khán giả trong hơn 6 phút.