Con gái Elvis Presley chia sẻ về những năm sóng gió

Nghệ sĩ 50 tuổi cho biết bản thân cô rất tự hào về những bước tiến mà mình đã đạt được trong cuộc sống. Con gái duy nhất của "ông hoàng nhạc rock'n'roll" Elvis Presley tâm sự: “Tôi đã trải qua một hành trình thật dài để vượt qua những bước ngoặt trong đời. Cuộc đấu tranh chống lại chứng nghiện ngập của tôi bắt đầu khi bản thân đã bước sang tuổi 45. Cảm giác này giống như cách bạn nghĩ rằng cơn nghiện đã đi theo mình suốt cả đời người và chẳng thể làm lại từ đầu”.

Giọng ca Lights Out cho biết cô may mắn gặp được một bác sĩ điều trị tuyệt vời và giúp mình vượt qua tình trạng nghiện ngập cũng như các vấn đề tâm lý. Người vợ đầu tiên của "vua nhạc pop" Michael Jackson cho biết hiện cô đang ở một nơi khá tốt sau thời gian dài căng thẳng bởi ma túy và cuộc ly dị ồn ào với người chồng thứ tư Michael Lockwood.

Ảnh:MJ Michael Jackson là người chồng thứ hai của Lisa Marie Presley. Sau khi ly hôn vua nhạc pop, nữ ca sĩ trải qua thêm hai lần đổ vỡ hôn nhân

Cũng trong buổi phỏng vấn đầu tiên sau nhiều năm “im hơi lặng tiếng” trước truyền thông, Lisa Marie Presley chia sẻ về album ca nhạc phát hành hôm 10.8. Sản phẩm có tên Where No One Stands Alone như một món quà tưởng nhớ đến người cha đã quá cố của cô. Trong tháng 8 này, cả thế giới kỷ niệm 41 năm ngày mất của biểu tượng rock'n’roll Elvis Presley. Con gái duy nhất của ông tiết lộ rằng ca khúc chủ đề của album lần này là những lời mà cô muốn nói với cha mình khi ông còn sống. Sản phẩm âm nhạc còn có một bản song ca của hai cha con nghệ sĩ danh tiếng. “Bản thu âm đặc biệt cùng bài hát này hoàn toàn khiến mọi ký ức về cha trong tôi sống dậy và rồi tôi lại được gần ông thêm lần nữa”, nữ ca sĩ sinh năm 1968 cho biết.

Không chỉ được biết đến với tư cách là con gái duy nhất của huyền thoại Elvis Presley, Lisa Marie Presley còn nổi tiếng với danh nghĩa người vợ đầu tiên của Michael Jackson. Hai người gặp nhau lần đầu vào năm 1975 trong buổi lễ dính hôn của một thành viên nhà Jackson. Tuy nhiên, phải gần 20 năm sau, năm 1994, cặp đôi này mới chính thức kết hôn. Cuộc sống vợ chồng của họ chỉ kéo dài đến năm 1996 và không có con chung.

Năm 2016, Lisa Marie Presley quyết định chấm dứt hôn nhân với người chồng thứ tư Michael Lockwood sau 10 năm chung sống. Theo E!News, cuộc ly dị tai tiếng này đã làm nữ nghệ sĩ tiêu tốn 100.000 USD để thanh toán các khoản phí pháp lý.