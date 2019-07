Con gái Lý Tiểu Long buồn vì hình ảnh cha bị chế nhạo trong phim Hollywood

Trong bộ phim của hai tài tử Hollywood là Brad Pitt và Leonardo DiCaprio, Lý Tiểu Long được khắc họa là một nhân vật có tính cách kiêu ngạo và hiếu chiến. Cụ thể, trong một phân cảnh cascadeur Cliff Booth (Brad Pitt đóng) gặp Lý Tiểu Long (Mike Moh đóng) trên phim trường Hollywood thập niên 1960. Cả hai đã có màn thi đấu để tranh thắng bại. Hiệp đầu chiến thắng thuộc về Lý Tiểu Long nhưng ông lại thua cuộc ở hiệp sau. Trong suốt quá trình, nhân vật Lý Tiểu Long luôn tỏ thái độ cao ngạo.

Con gái của ngôi sao võ thuật đã thất vọng khi thấy hình ảnh của cha mình bị sai lệch. Cô phát biểu rằng: “Thật khó chịu khi ngồi trong rạp chiếu phim và nhìn thấy mọi người cười chế nhạo bố tôi”. Mặc dù Lý Hương Ngưng hiểu rõ ý đồ của đạo diễn là muốn nâng cao hình ảnh nhân vật của Brad Pitt nhưng điều này vẫn khiến cho Lý Hương Ngưng khó chịu và không thoải mái. Con gái của Lý Tiểu Long khẳng định rằng mặc dù cha cô thường xuyên nhận được lời thách đấu từ các đối thủ nhưng Lý Tiểu Long luôn tránh những cuộc xô xát không cần thiết.

Việc xây dựng hình ảnh Lý Tiểu Long là một người hung hăng và kiêu ngạo sẽ làm ảnh hưởng đến nhận thức của mọi người. Bên cạnh đó, Lý Hương Ngưng cũng cho rằng đây là một hành động phân biệt chủng tộc bởi vì những diễn viên người châu Á luôn cố gắng không ngừng để phát triển sự nghiệp ở Hollywood, một môi trường điện ảnh vốn đã không dành sự ưu ái cho người châu Á. Ngoài ra, cộng đồng hâm mộ Lý Tiểu Long cũng tỏ ra phẫn nộ với tác phẩm của đạo diễn Quentin Tarantino vì xúc phạm đến thần tượng của họ.

Hình tượng Lý Tiểu Long trong phim One upon a time in Hollywood Ảnh: Chụp màn hình

Đây là lần thứ hai Lý Hương Ngưng lên tiếng chỉ trích đạo diễn Quentin Tarantino và bộ phim One upon a time in Hollywood. Con gái Lý Tiểu Long từng lên tiếng chỉ trích vị đạo diễn này đã không tham khảo ý kiến của cô trước khi đưa hình ảnh cha mình lên phim. Lý Hương Ngưng là chủ tịch của Brunce Lee Foundation nên bà luôn quan tâm đến hình ảnh của cha mình. Bà chia sẻ rằng: “Tôi luôn quan tâm đến hình tượng của cha mình, ông Lý Tiểu Long. Ông ấy có một cách sống tốt đẹp. Hình tượng cha tôi đã bị phá vỡ trong bộ phim đó khi xây dựng ông trở thành một người cao ngạo và hiếu chiến”.

Ngôi sao võ thuật Lý Tiểu Long là niềm tự hào của nền điện ảnh Trung Quốc . Ông được cả thế giới ngưỡng mộ vì tài năng võ thuật và diễn xuất, cái chết bất ngờ của Lý Tiểu Long vào năm 1973 đã để nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ. Lý Tiểu Long luôn là hình mẫu của các ngôi sao võ thuật Trung Quốc như Thành Long, Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đơn… Ông có hai người con là Lý Quốc Hào và Lý Hương Ngưng. Con trai Lý Quốc Hào cũng theo đuổi sự nghiệp diễn xuất như cha và cũng chết một cách bí ẩn trên phim trường khi tuổi đời còn trẻ.

Bộ phim One upon a time in Hollywood lấy bối cảnh từ thập niên 1960 với sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng như Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie và Al Pacino. Phim được đánh giá cao tại Liên hoan phim Cannes và có doanh thu “khủng” tại phòng vé ở Mỹ.