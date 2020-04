Con gái Michael Jackson đóng phim cùng mỹ nhân Disney

Mới đây, truyền thông Mỹ đã đưa tin con gái của " ông hoàng nhạc pop " Michael Jackson - Paris Jackson sẽ trở lại với nghiệp diễn qua bộ phim mang tên Habit đóng cùng cựu ngôi sao Disney Bella Thorne, được đạo diễn bởi Janell Shirtcliff và biên kịch Suki Kaiser. Nhà sản xuất Donovan Leitch tiết lộ với Fox News rằng bộ phim đã đóng máy và đang trong giai đoạn hậu kỳ.

Trong dự án này, Paris Jackson được cho hóa thân vào Chúa và Bella Thorne sẽ là một phụ nữ tôn sùng Chúa. Cô giả dạng nữ tu để thoát khỏi một thỏa thuận liên quan đến ma tuý và bạo lực. Donovan Leitch cho biết Habit được lấy cảm hứng từ phim của đạo diễn Quentin Tarantino thời kỳ đầu và hoàn thành việc ghi hình trước khi cách ly. Tuy nhiên, ngày phát hành của bộ phim vẫn chưa được công bố.

Tạo hình của Paris Jackson trong phim mới Habit Ảnh: Silver Heart Productions

Paris Jackson sinh năm 1998, là đứa con gái duy nhất của "ông hoàng nhạc pop " và nữ y tá Debbie Rowe. Năm 2009, cô chịu một cú sốc lớn khi bố ra đi. Thiếu thốn tình cảm người thân, cô từng cắt cổ tay, uống 20 viên thuốc giảm đau để tự vẫn nhưng may mắn được phát hiện sớm và cứu sống. Ở tuổi trưởng thành, Paris Jackson cắt phăng mái tóc dài và liên tục xăm hình, trang điểm và diện những trang phục thiếu vải. Con gái Michael Jackson từng thú nhận bị trầm cảm nặng nề. Năm 2018, Paris Jackson khiến dư luận ngỡ ngàng khi thú nhận mình là người lưỡng tính, yêu cả nam lẫn nữ. Mối tình ồn ào nhất của cô là với siêu mẫu Cara Delevingne. Cả hai chưa bao giờ thừa nhận yêu nhau nhưng luôn xuất hiện rất tình tứ. Hiện tại, người đẹp này đang tận hưởng hạnh phúc bên nam ca sĩ Gabriel Glenn.

Paris Jackson mạnh mẽ vượt qua nỗi đau mất người thân và chú tâm vào phát triển sự nghiệp Ảnh: Getty images

Ngoài đời tư nhiều ồn ào, Paris Jackson còn là một diễn viên, từng tham gia một số bộ phim như Space Between vai Cory hay phim hành động hài Gringo vai Nelly. Ở mảng truyền hình, Paris Jackson xuất hiện trên nhiều talkshow nổi tiếng như The Ellen DeGeneres Show, Oprah's Next Chapter hay thậm chí trổ tài ca hát ở The X Factor. Vai diễn Rachel Wallace trong sê-ri Star khiến tên tuổi của diễn viên 22 tuổi gần hơn với khán giả. Paris Jasckson cũng được đánh giá là đa tài khi thường xuyên được các nhóm nhạc đình đám Thirty Seconds to Mars, Steel Panther... mời đóng chính trong MV âm nhạc của họ.