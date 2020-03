Con trai Britney Spears nguyền rủa ông ngoại trên sóng livestream

Ngày 3.3, con trai Britney Spears - Jayden Ferderline đã livestream giao lưu với bạn bè trên mạng xã hội . Thế nhưng cậu bé đã làm dấy lên những lo ngại khi lên tiếng nguyền rủa ông ngoại của mình lúc nhận được tin nhắn ''Free Britney''. ''Ông ta là kẻ tồi tệ, vô cùng khốn nạn. Ước gì ông ta chết đi'', Jayden nói trong bực tức.

Đoạn livestream đầy những từ tục tĩu của cậu bé 14 tuổi dành cho ông ngoại khiến nhiều người lo lắng. "Phản ứng của Jayden chỉ đơn giản là lối hành xử của một đứa trẻ 14 tuổi", luật sư của Federline trả lời truyền thông. Hồi tháng 9.2019, ông Jamie đã xảy ra mẫu thuẫn với hai cháu trai, cãi vã và xô xát với Sean Ferderline. Kevin Ferdeline đã đệ đơn kiện lên tòa án khiến ông Jamie Spears bị cấm đến gần các cháu trong một tháng nhưng toà án quyết định hủy lệnh cấm và ngừng khởi tố vụ việc. Sự việc khiến quan hệ ông cháu không còn tốt đẹp như xưa. Khi được hỏi về mẹ, Jayden khoe vừa gặp nữ ca sĩ hai ngày trước. Truyền thông cho biết cả Jayden và Sean đều sống với chồng cũ của Britney Spears. "Tôi gặp mẹ khoảng hai tuần một lần. Tôi sống với bố, gia đình tôi đang ổn lắm", cậu bé chia sẻ. Con trai Britney Spears còn tiết lộ cô có thể sẽ không tiếp tục ca hát và phủ nhận việc mẹ bị ông ngoại điều khiển.

Nhiều người lên tiếng đòi tự do cho Britney Spears. Ảnh: Chụp màn hình

Jamie Spears - cha của Briney thường xuyên bị người hâm mộ của công chúa nhạc pop tố là tác nhân khiến cô thường xuyên phải vào viện tâm thần. Khi Britney gặp khủng hoảng tâm lý và cạo đầu vào năm 2007, cha của Britney đã đứng ra bảo hộ cho con gái vì nữ ca sĩ bị cho là không đủ sức khỏe lẫn tinh thần để quyết định mọi việc. Từ đó, Britney không được phép tự do về tài chính , không được tự do bầu cử, không có quyền yêu đương hay sở hữu điện thoại mà không thông qua cha hoặc ê-kíp.