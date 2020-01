Con trai tác giả 'Chúa tể những chiếc nhẫn' qua đời ở tuổi 95

Theo The Guardian, tổ chức chịu trách nhiệm trong việc quản lý di sản sáng tác của gia đình Tolkien là Tolkien Society đưa ra thông báo trên Twitter hôm 16.1 về sự ra đi của tác giả Christopher Tolkien, con trai út của nhà văn lừng danh J. R. R. Tolkien. Anh trai của ông là Daniel Klass đã xác nhận thông tin này, theo The New York Times.

Christopher Tolkien mất ngày 15.1 tại Pháp, thọ 95 tuổi trong sự tiếc thương của gia đình lẫn đồng nghiệp. Tổ chức Tolkien Society thông báo: "Văn tài Christopher Tolkien đã tạ thế ở tuổi 95. Chúng tôi gửi lời chia buồn đến các con của ông và cả gia đình Tolkien".

Christopher Tolkien không chỉ là người biên tập, xuất bản các công trình đồ sộ của cha mà còn là người góp phần vào việc sáng tác các tác phẩm này Ảnh: Tolkien Society

Sinh thời, nhà văn, biên tập viên, họa sĩ Christopher Tolkien có công lớn trong việc biên tập các tác phẩm của cha (sau khi J. R. R. Tolkien mất năm 1973), chịu trách nhiệm xuất bản và giới thiệu đến công chúng. Bên cạnh đó, ông còn là người vẽ bản đồ vùng Trung Địa (khoảng thời gian sau các năm 1954 - 1955), vùng đất hư cấu trong loạt truyện phiêu lưu, sử thi kinh điển Chúa tể những chiếc nhẫn của cha mình. Những tác phẩm mà ông dày công biên tập trong thời gian còn sống là The Silmarillion, The Unfinished Tales, The Book of Lost Tales, The History of Middle-earth...

Thật khó tưởng tượng nếu không có ông, các di sản trên bàn giấy của J. R. R. Tolkien có đến được với công chúng hay không. Christopher Tolkien từ nhỏ đã được nghe cha ông kể những câu chuyện về cuộc phiêu lưu của anh chàng Bilbo Baggins (mà sau này được xuất bản thành tập truyện riêng mang tên The Hobbit, khởi đầu cho loạt truyện Chúa tể những chiếc nhẫn). Từ khi còn niên thiếu, ông thường được cha dẫn đi giao du cùng với nhiều nhà văn nổi tiếng.

Loạt phim dài hơi Chúa tể những chiếc nhẫn ra mắt đầu những năm 2000 được phóng tác từ truyện của J. R. R. Tolkien Ảnh: New Line Cinema

Tuy sinh ra ở xứ sở sương mù nhưng Christopher Tolkien sau đó đã đến một vùng quê của Pháp từ năm 1975 để sống. Ông sống cùng người vợ thứ hai của mình là Baillie Tolkien, người cũng có một phần công sức khi giúp chồng biên tập tác phẩm của cha chồng quá cố. Ông có với bà hai người con là Adam và Rachel. Với đời vợ trước, ông có một người con tên là Simon. Trong số những người con của nhà văn quá cố, có Simon là nối nghiệp cha và ông nội.