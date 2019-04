Con trai út của Michael Jackson lớn phổng phao ở tuổi 17

Bức ảnh trên Instagram ghi lại khoảnh khắc Blanket Jackson, hay còn được biết đến với tên gọi Prince Michael Jackson Jr II, gây chú ý khi xuất hiện trên mạng xã hội Instagram. Theo E!News, Blanket Jackson sinh năm 2002 đến rạp thưởng thức “bom tấn” Avengers: Endgame cùng bạn bè. Mặc dù chất lượng bức ảnh khá kém nhưng nhiều người vẫn nhận thấy Blanket Jackson đã trở thành thiếu niên với chiều cao ấn tượng. Được biết, bức ảnh trên được đăng tải trên trang cá nhân của Prince Jackson, anh trai của Blanket Jackson.

Người con kín tiếng nhất nhà Jackson xuất hiện với mái tóc dài đặc trưng cùng chiếc áo phông in chữ Marvel. Prince Michael Jackson Jr II được xem là người con giống bố nhất so với 2 người còn lại là Prince Jackson và Paris Jackson. Nhiều người chứng kiến bức ảnh đã bày tỏ sự ngạc nhiên và bồi hồi khi nhớ lại nụ cười của giọng ca We are the world.

Ảnh: Instagram NV Bức ảnh có mặt Blanket Jackson (khoanh tròn) xuất hiện trên trang cá nhân của anh trai

Bình luận trên trang cá nhân của Prince Jackson, một người hâm mộ cho biết: “Tôi biết mình thật kỳ quặc nhưng tôi phải nói rằng tôi nhớ anh ấy rất nhiều. Bức ảnh này đã làm nên một đêm tuyệt vời cho tôi”. Một số người theo dõi cũng không kiềm được sự phấn khích: “Bigi (biệt danh của Blanket Jackson) đã trưởng thành thực sự. Tôi nhớ hình ảnh cậu bé mới hôm nào”.

So với các anh em cùng nhà, Blanket Jackson được xem là người kín tiếng và dè dặt trước truyền thông. Cậu hiếm khi xuất hiện cùng người thân tại các sự kiện. Trước đây, Blanket Jackson từng gây sốc khi tiết lộ khoảng thời gian sống cùng cha đẻ. Chia sẻ với tờ Today, Blanket Jackson cho biết: “Cha tôi thường không thích chúng tôi xem các tác phẩm của ông. Chúng tôi không hề biết ông ấy là vua nhạc pop cho đến khi chúng tôi lớn lên. Khoảnh khắc các anh chị em tôi nhận ra điều đó khi xem một video về buổi hòa nhạc của cha. Thật điên rồ, nhiều chàng trai và cô gái đã bất tỉnh trong buổi biểu diễn”.

Ảnh: Instagram NV Gần đây, Blanket Jackson (áo đỏ) cũng xuất hiện trong một số ảnh cùng anh trai và bạn bè tại Tokyo Disneyland

Prince Michael Jackson Jr II là người con thứ ba của Michael Jackson, sinh bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Tuy nhiên, hiện chưa có xác nhận nào được đưa ra, trong đó bao gồm danh tính mẹ ruột của Bigi. Cậu sống cùng bà nội Katherine Jackson (89 tuổi) theo di nguyện của ngôi sao quá cố và hiếm khi xuất hiện công khai.

Blanket Jackson hiện theo học tại một trường tư ở Los Angeles (Mỹ). Tờ People đưa tin chàng trai 17 tuổi đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn cùng các anh chị em từ sau cái chết của cha đẻ.

Ảnh: Reuters Michael Jackson có ba người con: con trai cả Prince Jackson, con gái Paris Jackson và cậu con út Blanket Jackson

Được biết, ông hoàng nhạc pop Michael Jackson qua đời lúc 50 tuổi do ngộ độc propofol và benzodiazepine cấp tính tại nhà riêng ở Los Angeles. Kể lại giây phút kinh hoàng thời điểm xảy ra vụ việc, con trai cả Prince Jackson chia sẻ với báo giới: “Nửa người bố tôi choài khỏi giường, mắt ông trợn ngược trong khi bác sĩ Murray đang hô hấp nhân tạo. Em gái tôi chạy lên nhưng mọi người lôi nó xuống. Con bé liên tục gào khóc nói rằng nó muốn gặp bố”. Cái chết của nam ca sĩ gây nên sự tiếc nuối trên toàn cầu và lễ tưởng niệm của ông được truyền hình trực tiếp công khai trên toàn thế giới

Khi ra đi, giọng ca từng 26 lần thắng giải American Music Awards để lại khối tài sản khổng lồ cho 3 người con. Ngoài ra, ông còn đứng ở vị trí số 1 trong bảng xếp hạng những nhân vật kiếm nhiều tiền nhất… sau khi chết. Theo hãng thông tấn AP, kể từ sau khi qua đời, Michael Jackson đã mang về tài khoản của mình với số tiền hơn 600 triệu USD.