Công an xác minh tài khoản Facebook Lương Hoàng Anh tung tin không đúng về tỏi Lý Sơn

Ngày 4.2, cư dân mạng xôn xao khi tài khoản này đưa thông tin ở đảo Lớn (xã An Hải và An Vĩnh) người dân dùng thuốc trừ sâu phun lên tỏi, trong khi đó nước tưới nhiễm thuốc trừ sâu. Chỉ có đảo Bé (xã An Bình) trồng tỏi là không dùng thuốc trừ sâu. "... Mỵ không dùng tỏi đảo Lớn nữa vì cả đảo đã nhiễm thuốc trừ sâu, nguồn nước giếng bơm lên tưới giờ cũng toàn thuốc trừ sâu”, tài khoản Facebook Lương Hoàng Anh viết. Ngoài ra, Facebooker này cũng cho rằng tỏi cô đơn ở đảo Bé trồng vào tháng 9, gặt vào tháng 3 năm sau và năm nay tỏi Lý Sơn chỉ có 49kg và "sản lượng tỏi sạch chỉ có từng này"...

Các nội dung trên đưa lên trang Facabook cá nhân của Lương Hoàng Anh khiến cư dân mạng nói chung và người dân Lý Sơn nói riêng tức giận. Trên mạng xã hội , nhiều tài khoản Facebook cá nhân có quê ở Lý Sơn cho rằng tỏi cô đơn mà Faceboker Lương Hoàng Anh "rao bán" trên mạng không phải của đảo Lý Sơn. "Lần sau nếu đăng hình rao bán tỏi cô đơn đảo Bé Lý Sơn, thì chị cố gắng lựa tỏi nào củ dài dài và vỏ đen sậm chứ đừng tròn tròn, trắng phau như thế chị nhé. Vì kiểu ấy, nhìn phát là biết không phải tỏi đảo Bé Lý Sơn...", tài khoản Facebook Lê Xuân Thọ mỉa mai. "Tỏi cô đơn đảo Bé Lý Sơn hiện nếu mua tươi sẽ 500.000 đồng/kg, khô thì khoảng 1.000.000 đồng. Nhưng chị rao bán 700.000 đồng/300g, tức là hơn 2.200.000 đồng/kg. Nhưng mặc dù chị vỗ ngực là mua của “toàn bộ giáo dân đảo Bé Lý Sơn”, nhưng chỉ nhìn hình chị đăng thôi, là hơn hai mươi mấy nghìn dân đảo Lý Sơn nhà tôi biết đó chắc chắn không phải là tỏi Lý Sơn chính hiệu", tài khoản Facebook Lê Xuân Thọ khẳng định. Trong dòng trạng thái của mình, Facebooker Lương Hoàng Anh còn cho rằng: "Chị đang hỗ trợ gần 50 gia đình trẻ mồ côi, vì có cha hoặc mẹ hoặc cả hai chết vì ung thư làm nghề trồng hành thuê cho chủ và đã không sống nổi với công việc quanh năm hít thuốc trừ sâu và không được bảo hộ lao động… Chỉ biết ai chết thì nuôi con họ giùm cho nó ăn học thôi…". Về nội dung này, nhiều người dân Lý Sơn cho rằng không đúng, thậm chí gửi tin nhắn xin danh sách 50 trường hợp này thì Faceboker Lương Hoàng Anh im lặng. "Chị ta nói đang nuôi, hỗ trợ 50 gia đình trẻ mô côi có cha, mẹ chết vì ung thư do đi trồng thuê tỏi cho nông dân đảo Lý Sơn, nhưng khi xin danh sách thì chị ta lảng tránh", Faceboker Đỗ Nam Trung nghi ngờ. Sau khi bị cư dân mạng công kích, hiện trang Facebook Lương Hoàng Anh đã đóng. Ông Nguyễn Quốc Việt cho biết chiều 5.2, lãnh đạo huyện đã có cuộc họp liên quan đến vấn đề này. Theo đó, lãnh đạo huyện chỉ đạo Phòng Kinh tế hạ tầng nông thôn huyện phối hợp với Công an Lý Sơn xác minh chủ tài khoản Facebook Lương Hoàng Anh, đồng thời làm rõ toàn bộ nội dung mà Facebooker này thông tin không đúng về tỏi Lý Sơn. Ông Việt cho rằng những thông tin sai lệch trên sẽ gây hoang mang, ảnh hưởng đến thương hiệu tỏi Lý Sơn mà cán bộ, người dân trên đảo này đã dày công xây dựng.