Công bố Quy hoạch khu du lịch quốc gia Cao nguyên đá Đồng Văn

Tại lễ khai mạc, ông Hà Văn Siêu, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch đã công bố Quyết định số 2057/QĐ-TTg ngày 21.12.2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.



Ban tổ chức liên hoan cũng tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng như: Lễ hội Chợ tình Khau Vai; Trưng bày gian hàng giới thiệu sản phẩm của 14 tỉnh tham dự liên hoan; Triển lãm “Di sản văn hóa then các dân tộc Tày, Nùng, Thái; biểu diễn, giới thiệu di sản hát then, đàn tính; không gian văn hóa gắn với trưng bày và giới thiệu sản phẩm đặc trưng của Hà Giang; tái hiện nghi lễ then truyền thống và các loại hình nghệ thuật dân gian hát then của tỉnh Hà Giang trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển; tham gia các hoạt động trải nghiệm danh lam thắng cảnh hùng vĩ của Hà Giang… Liên hoan kéo dài đến hết ngày 14.5.